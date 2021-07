Unruhe vor dem Werder-Gipfel: Top-Star Rashica offenbar vor überraschendem Wechsel

Ausgerechnet vor dem Abstiegsgipfel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) werden Gerüchte laut, dass Werder-Star Milot Rashica auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden sein soll. Nachdem zuletzt RB Leipzig noch in der Pole-Position lag, könnte es den Kosovaren nun nach Italien ziehen.

Denn dort soll der AC Mailand seine Fühler nach dem schnellen Torjäger ausgestreckt haben. Bei einem Abstieg der Bremer würde die Ausstiegsklausel in Rashicas Vertrag auf gerade einmal 15 Millionen Euro sinken. Bei einem Klassenerhalt soll die Klausel bei 38 Millionen Euro liegen.

Bringt Ralf Rangnick zwei RB-Profis mit nach Mailand?

Ein Transfer von Rashica soll dabei sehr eng an eine andere Personalie geknüpft sein, wie Sky Sport Italia berichtet. Bereits seit Wochen baggern die „Rossoneri“ an RB-Leipzig-Boss Ralf Rangnick. Dieser soll in der kommenden Saison eine Doppelrolle als Trainer und Manager beim Traditionsklub übernehmen.

Sollten die Verhandlungen mit Rangnick zu einem positiven Ausgang kommen, stünden wohl noch zwei weitere Spieler weit oben auf der Wunschliste: Patrik Schick und Dayot Upamecano. Beide sind aktuell bei RB Leipzig aktiv.

Bleibt Schick bei RB? Auch Upamecanos Zukunft ungewiss

Schick wird im Sommer aber wohl zunächst zu Mailand-Konkurrent AS Rom zurückkehren, da RB die Ausstiegsklausel aufgrund der Corona-Krise zu hoch ist. Die Leipziger sollen sich dem Vernehmen nach aber trotzdem um einen längerfristigen Verbleib Tschechen bemühen. Sollten diese Bemühungen scheitern, hoffen die Mailänder, zuschlagen zu können.

Auch im Werben um Verteidiger Upamecano wären die Lombarden nicht alleine. Sowohl der FC Arsenal als auch der FC Bayern sollen Interesse am 21-jährigen Franzosen angemeldet haben. (mab/dpa)