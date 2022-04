Unglaubliches Video! Torwart trifft vom eigenen Strafraum zum Sieg

Bei einem Spiel in der dritten italienischen Liga zwischen dem FC Modena und Imolese Calcio kam es in der Nachspielzeit zu einem unglaublichen Traumtor. Modena-Torhüter Riccardo Gagno traf vom eigenen Strafraum ins gegnerische Tor – und bescherte seinem Team damit in der Nachspielzeit noch den Sieg.

„Bruder, schlag‘ den Ball lang!“ Dieser Satz ging nach dem DFB-Pokalfinale 2018 in die Geschichte ein, als Kevin Prince Boateng mit einem langen Steilpass auf Ante Rebic das vorentscheidende 2:1 für Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München (Endstand 3:1) vorbereitet hatte.

Italien: Torhüter Riccardo Gagno trifft vom eigenen Strafraum

Eine ähnliche Taktik nahm sich nun offenbar auch Modena-Torwart Gagno in der italienischen Serie C zu Herzen. In der Nachspielzeit hielt er beim Stand von 1:1 vor dem eigenen Strafraum einfach mal selbst drauf – und durfte sich wenige Augenblicke später als Held des Spiels feiern lassen.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore ⚽️ pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

Der Ball flog über alle zwanzig Feldspieler hinweg, prallte nach ungefähr 70 Metern am gegnerischen Strafraum auf den Rasen und sprang von dort in hohem Bogen über den gegnerischen Torhüter Gian Maria Rossi hinweg ins Tor. Rossi konnte genau wie seine Mitspieler nur verdutzt zusehen.

Der sensationelle Treffer zum 2:1-Endstand für Modena war nicht nur ein besonders schönes Tor – sondern auch ein besonders wichtiges. Der Drittligist steckt mitten im Aufstiegsrennen in die Serie B, ist mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer und könnte sich damit den einzigen direkten Aufstiegsplatz sichern. Die drei Punkte, die Gagno dem Team mit seinem Traumtor sicherte, könnten im Aufstiegskampf also noch entscheidend werden.

Das Tor beeindruckte sogar die FIFA. Der Weltverband retweetete ein Video des Treffers bei Twitter und schrieb dazu: „Mamma Mia, Mamma Mia.“