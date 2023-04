Unglaublicher Vorfall in Spanien: Real-Star schlägt vor Team-Bus auf Gegner ein

Es ist ein Vorfall, der ein Nachspiel haben wird. Nach einer Niederlage von Real Madrid sind einem 100-Millionen-Mann komplett die Sicherungen durchgebracht.

Der uruguayische Nationalspieler Federico Valverde (24), dessen Marktwert auf 100 Millionen Euro taxiert wird, hat nach dem 2:3 der Königlichen gegen den FC Villarreal auf Gästespieler Álex Baena (21) eingeschlagen, soll ihm auch einen Faustschlag ins Gesicht getroffen haben.

Fede Valverde schlägt vor Mannschaftsbus auf Alex Baena ein

Zu der Auseinandersetzung kam es offenbar in der Nähe der Mannschaftsbusse beider Teams. Valverde habe dort auf Baena gewartet, heißt es. Villarreal soll über Video-Aufnahmen der Schlägerei verfügen. „Sehr traurig über die Aggression, die ich nach dem Spiel erlitten habe“, schrieb Baena auf Twitter.

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) April 9, 2023

Offenbar gibt es bereits seit längerer Zeit eine Animosität zwischen beiden Spielern. Baena ist spanischer U21-Nationalspieler. Valverdes Umfeld erklärte in einem Statement, aus dem die Zeitung „Marca“ zitierte, Baena habe sich in zurückliegenden Partien mehrfach provozierend gegenüber Valverde geäußert. „Fede hat nie Probleme mit irgendjemandem. In diesem Fall ging es um etwas sehr Ernstes, das schon länger zurückliegt“, zitierte das Blatt. Der Radiosender „Cadena Ser“ berichtete unter Berufung auf das Umfeld des Real-Spielers, Baena habe Valverde zuvor beleidigt und sich unter anderem über dessen jüngst geborenen zweiten Sohn lustig gemacht. Baena wies das zurück. „Es ist völlig unwahr, dass ich das gesagt habe“, twitterte er.

Valverde droht eine Sperre von bis zu zwölf Spielen

Für den Angriff könnte der Uruguayer für drei bis zwölf Spiele gesperrt werden. Medien berichteten allerdings, Baena und Villarreal hätten nicht vor, Anzeige beim spanischen Verband RFEF zu erstatten. In diesem Fall könne das Disziplinarkomitee des RFEF wohl nichts unternehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Sie wollen mich provozieren“: Frankfurt-Trainer bricht TV-Interview ab

Durch die Niederlage musste Real einen weiteren herben Rückschlag im Titelrennen in LaLiga hinnehmen. Pau (16.) unterlief im Estadio Santiago Bernabéu ein Eigentor zur Real-Führung, den Ausgleich durch den Bayern-München-Schreck aus der Champions-League-Saison 2021/22, Samu Chukwueze (39.), konterte Vinícius júnior (48.). José Luis Morales (70.) und nochmals Chukwueze (80.) drehten aber das Spiel. Toni Kroos wurde von Real-Trainer Carlo Ancelotti vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea geschont. Die Königlichen haben nach der Niederlage weiter einen Rückstand von zwölf Punkten auf den FC Barcelona, der seinen Vorsprung am Montag im Heimspiel gegen den FC Girona weiter ausbauen kann. (mp/sid/dpa)