Drama in der Bundesliga: FC Bayern wieder Meister – Aus für Kahn und Salihamidzic!

Sie haben es wieder getan! Bayern München ist zum elften Mal in Folge Deutscher Meister – weil Borussia Dortmund doch wieder die Nerven versagten. Ein neues Bundesliga-Drama mit altbekanntem Ausgang. Und pünktlich zum Abpfiff machten dann auch noch Gerüchte um das Aus der Bayern-Bosse die Runde.

Während Bayern München seine letzte Chance nutzte und beim 1. FC Köln 2:1 gewann, strauchelten die Dortmunder im eigenen Stadion und spielten nur 2:2 gegen Mainz 05. Damit hatten die Münchner die Nase doch wieder vorn. Bayern-Sportvorstand Oliver Kahn erlebte den Triumph nicht vor Ort mit, offiziell wegen einer Grippe hatte er die Reise nach Köln nicht angetreten.

Bayern München trennt sich von Kahn und Salihamidzic

Unabhängig davon sei die Entscheidung über seine Zukunft aber bereits gefallen: Laut „Kicker“ wird sich der FC Bayern sowohl von Kahn als auch von Sportvorstand Hasan Salihamidzic trennen. Dies sei im Rahmen einer „kurzfristig einberufenen, außerordentlichen Aufsichtsratssitzung“ beschlossen worden sein, heißt es. Demnach sei Jan-Christian Dreesen, zuletzt Finanzvorstand und stellvertretender CEO der DFL, der Nachfolger von Kahn. Mehrere Medien bestätigten den Bericht wenig später, eine Pressemitteilung wird noch am Samstag erwartet.

Pfeifkonzert für die Bayern in Köln

Währenddessen nahmen die Münchner Kicker in Köln unter einem gellenden Pfeifkonzert ausgerechnet aus den Händen von Dreesen die Kopie der Meisterschale entgegen. Dass es viel weniger souverän, viel weniger feierlich und viel weniger original war, wird den Bayern in diesen Minuten komplett egal gewesen sein.

„Das ist unglaublich, dass ich so eine Meisterschaft erlebe. Wir kassieren den Ausgleich und dann haut der Jamal ihn noch rein“, rang selbst Thomas „Radio“ Müller um Worte: „Ich verstehe, wenn viele sagen, dass wir es nicht verdient haben. Aber dieser Moment ist trotzdem unglaublich für die Truppe.“

Mainz stellt klar: „Das haben wir nicht für euch gemacht!“

Selbst die Meistermacher distanzierten sich von den Münchnern. Die Mainzer, ohne die alle Anstrengungen des Rekordmeisters vergeblich gewesen wären, stellten auf Twitter fest: „Bevor hier alle Bayern-Fans kommen: Das haben wir nicht für euch gemacht!“

Bevor hier alle Bayern-Fans kommen. Das haben wir nicht für euch gemacht! #BVBM05 https://t.co/3phCeP7KHm — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 27, 2023

Dortmunds Trainer Edin Terzic standen derweil die Tränen in den Augen. Seine großartige Arbeit wurde nicht mit der Meisterschaft gekrönt. Der 40-Jährige trat vor die Südtribüne, klopfte sich mit der rechten Hand aufs Herz und verbarg seine Trauer nicht.

BVB trauert um verspielte Meisterschaft – Terzic weint

„Wir waren so nah dran, am Ende hat uns ein Tor gefehlt“, trauerte auch sein Spieler Emre Can: „Wir wollten unbedingt, aber am Ende haben wir es nicht geschafft. Es war ein anderes Spiel, es war ein anderer Druck, wir hatten unsere Chancen, aber am Ende sollte es einfach nicht sein.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schalke steigt ab! Stuttgart muss in mögliche Relegation gegen den HSV

Blankes Entsetzen in Dortmund. Der Meisterempfang am Sonntag, zu dem Hunderttausende BVB-Fans erwartet worden waren, fiel ins Wasser, ging in einem Meer aus Tränen unter. „Es fällt schwer, das Ganze einzuordnen, es ist eine brutale Enttäuschung“, stellte Mats Hummels fest: „Die Atmosphäre war eigentlich beflügelnd. Aber von den zwei frühen Gegentoren und dem verschossenen Elfmeter haben wir uns beeindrucken lassen.“

Die Chronologie der Ereignisse:

15.30 Uhr: Anpfiff! Endet die zehnjährige Meister-Serie von Bayern München? Oder versagen Borussia Dortmund kurz vor der Ziellinie die Nerven? Die Partien Dortmund – Mainz und Köln – München entscheiden über die deutsche Meisterschaft 2023.

15.38 Uhr: Ein frühes Zeichen! Die Bayern berennen von Beginn an das Kölner Tor: Coman sorgt mit einem Schlenzer für die frühe Führung der Münchner, die sich damit virtuell an die Spitze setzen.

15.45 Uhr: Dortmund ist gefordert – doch es trifft Mainz! Hanche-Olsen köpft einen Eckball in die kleine Lücke zwischen kurzem Pfosten und BVB-Keeper Kobel. 0:1 – jetzt braucht die Borussia zwei Treffer.

15.48 Uhr: Da ist die große Chance zum ersten Dortmund-Tor! Nach Sichtung der Videobilder entscheidet Schiedsrichter Fritz auf Foul von Kohr an Guerreiro – Elfmeter! Haller schnappt sich den Ball, doch sein unplatzierter Schuss wird von Dahmen gehalten.

15.50 Uhr: Die Nerven liegen blank! Can will einen zweiten Elfmeter für Dortmund, weil er sich selbst gefoult sieht. Fritz bleibt unbeeindruckt, Can schimpft wie ein Rohrspatz. Die Taube auf dem Dortmunder Stadiondach macht sich langsam Gedanken, fortzuflattern.

15.53 Uhr: Fast der Kölner Ausgleich! Martel dringt nach Doppelpass mit Selke in den Münchner Strafraum ein, schießt den Ball aber übers Tor. Hätte er getroffen, wären die Bayern erstmal wieder Zweiter gewesen …

15.55 Uhr: Unglaublich, das 2:0 für Mainz! Lee flankt, und Onisowo steigt völlig frei zum Kopfball hoch. Kobel ist noch dran, doch von seiner Faust springt der Ball via Innenpfosten über die Linie. Jetzt braucht der BVB schon drei Tore – oder einen Kölner Treffer.

16.04 Uhr: Dortmund desolat! Aber Kohr kann die Lee-Hereingabe nicht zum dritten Mainzer Treffer nutzen.

16.09 Uhr: Elfmeter für Köln? Nein, entscheidet Schiedsrichter Jablonski. Das Handspiel von Gravenberch im eigenen Sechzehner lässt sich tatsächlich als unabsichtlich werten.

16.14 Uhr: München will mehr! Sané schießt den Ball kurz vor der Pause ins lange Eck. 2:0 für Bayern – oder nicht? Nein, nach Videostudium entscheidet Jablonski auf Offensiv-Hand in der Entstehung.

16.15 Uhr: Dortmund drängt! Brandt prüft Dahmen, der wehrt ab. Haller stand besser, wird aber übersehen.

16.20 Uhr: Halbzeit in beiden Stadien! Dortmund – Mainz 0:2, Köln – München 0:1. Damit wären die Bayern zum elften Mal in Folge Deutscher Meister.

16.35 Uhr: In beiden Stadien wird wieder gespielt. BVB-Trainer Terzic schickt Sturmtalent Moukoko auf den Platz.

16.38 Uhr: Dortmund noch desolater! Aber Lee verpasst das 3:0 für Mainz.

16.44 Uhr: Hilft der Geißbock der Borussia? Köln drängt nach der Pause auf den Ausgleich. Doch eine Großchance erspielt sich der Effzeh nicht.

16.47 Uhr: Mainz macht den Sack nicht zu! Onisiwo trifft den Pfosten, die Borussia darf noch hoffen.

16.49 Uhr: Geht da noch was? Haller steht bei einer Moukoko-Flanke frei am langen Pfosten, kommt aber nicht richtig an den Ball. Abstoß Mainz.

16.51 Uhr: In Köln geht noch was! Selke köpft aufs Bayern-Tor, aber Sommer wehrt mit der Faust zur Ecke ab. Bayern zittert sich zum Titel …

17.00 Uhr: Drama! Guerreiro zieht von der Strafraumgrenze ab, über den Innenpfosten springt der Ball über die Linie. Nur noch 2:1 für Mainz, neue Hoffnung für Dortmund.

17.03 Uhr: Kühles Nass! Köln greift an, doch dann gehen die Wassersprenger los. Jablonski muss das Spiel unterbrechen.

17.05 Uhr: Hin und her! Erst fast der Kölner Ausgleich durch Skhiri, im Gegenzug verpasst Sané das 2:0 für die Münchner.

17.09: Sicherer Fang! Reyna kommt zum Kopfball, doch der landet in den Armen von Dahmen.

17.10: Elfmeter in Köln! Gnabry springt eine Flanke an die Hand – Strafstoß für die Kölner. Ljubicic verwandelt gegen Sommer zum 1:1. Jetzt ist Dortmund wieder Meister.

17.19 Uhr: Bayern wieder vorn! Sané vergibt noch, aber Musiala schießt den Ball kurz darauf ins lange Eck, die Münchner führen wieder 2:1 – und wären damit Deutscher Meister.

17.22 Uhr: Dortmund fehlt die Kraft! Die Bayern-Ersatzspieler schauen nur noch auf ihre Handys.

17.24 Uhr: Die Hoffnung trügt! Haller trifft für Dortmund zum vermeintlichen 2:2, stand aber klar im Abseits.

17.26 Uhr: Schlusspfiff in Köln. Die Bayern-Spieler jubeln. Doch in Dortmund wird noch gespielt.

17.27 Uhr: Ausgleich in Dortmund! Süle trifft tatsächlich. Schiedsrichter Fritz lässt noch eine gute Minute weiterspielen …

17.28 Uhr: Schlusspfiff in Dortmund! Es hat nicht gereicht. Dank der besseren Tordifferenz sind die Münchner zum elften Mal in Folge Deutscher Meister.