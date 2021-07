Unglaublich, aber wahr: Schalke gewinnt – und feiert ein Geburtstagskind

Kaum zu glauben, aber wahr: An seinem 24. Geburtstag hat Suat Serdar die chronisch erfolglosen Schalker zum zweiten Saisonsieg geschossen!

Der Jubilar staubte schon nach vier Minuten zum Goldenen Tor ab, weil Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz eine Hereingabe von Can Bozdogan vor seine Füße prallen ließ. „Das war mein Fehler, ich nehme diese Niederlage auf meine Kappe“, sagte der Schlussmann zerknirscht.

Sensation! 1:0 gegen Augsburg – Schalke kann noch siegen



Sein Gegenüber Ralf Fährmann, der nach seinem Rippenbruch zwischen die Schalker Pfosten zurückkehrte, hielt den Sieg gegen Marco Richter (24.) und Ruben Vargas (56.) fest.

Das könnte Sie auch interessieren: Schiri-Ärger! Millionen-Sponsor kündigt alle Verträge mit dem DFB

In einem schwachen Spiel erhöhte Augsburg zwar nach der Pause den Druck, aber Richter (57.) schoss den Ball freistehend über die Latte und zehn Minuten später mit einem Fallrückzieher am Pfosten vorbei – so ließ sich die Blamage beim Bundesliga-Schlusslicht nicht mehr vermeiden.