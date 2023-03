Ungewöhnlicher Jubel! Ex-HSV-Star feiert nach Sieg mit Balljungen

Das sieht man nicht alle Tage. Nach dem 2:0-Erfolg des FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain jubelten die Münchner Spieler nach Spielschluss noch minutenlang auf dem Rasen der Allianz Arena. Als alle anderen Profis des Rekordmeisters jedoch in die Kabine gingen, blieb der frühere HSV-Star Eric Maxim Choupo-Moting noch alleine vor der Südkurve – und feierte den Viertelfinal-Einzug mit den Ballkindern.

Umringt von insgesamt 14 Ballkindern genoss Choupo-Moting den Sieg, den er selbst mit seinem Treffer zum 1:0 eingeleitet hatte (61.). Während die Vereinshymne „FC Bayern, Forever Number One“ spielte, unterhielt sich der gebürtige Hamburger mit den Kids, die sich aufgeregt um ihn tummelten.

Ex-HSV-Star Choupo-Moting verschenkt Trikot an Ballkind

Nach einem gemeinsamen Foto verschenkte Choupo-Moting dann auch noch sein Trikot an einen der jungen Bayern-Fans. Die Anhänger in der Südkurve quittierten die Aktion des 73-fachen kamerunischen Nationalspielers mit einem Extra-Applaus.

Kurios: Die Szene ist beinahe eine Kopie aus dem Hinspiel. Schon beim 1:0-Sieg der Münchner in Paris zwei Wochen zuvor hatte sich ein Ballkind über das Trikot eines Bayern-Stars freuen dürfen. Damals hatte Matchwinner Kingsley Coman sein Jersey bei seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der 75. Minute ausgezogen und einem Pariser Ballkind geschenkt.

Choupo-Moting, der aus dem HSV-Nachwuchs stammt und bis 2011 in Hamburg spielte, war im Sommer 2020 von PSG zum FC Bayern gewechselt. In der laufenden Saison erzielte er 17 Tore in 26 Pflichtspielen für den Rekordmeister.