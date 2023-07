Ungewöhnliche Aktion: Fußball-Star Lewandowski heiratet seine Frau ein zweites Mal

Es ist bereits zehn Jahre her, dass Robert Lewandowski seine Frau Anna Lewandowksa 2013 in seiner Heimat Polen heiratete – damals spielte der Barça-Stürmer sogar noch für Borussia Dortmund. Nun nutzte das Paar die Sommerpause und gab sich pünktlich zum 10-Jahres-Jubiläum erneut das Ja-Wort. Im kleinen Kreis, mit nur wenigen Gästen und mitten im Grünen.

In einem anderen Look als beim ersten Mal, ganz schlicht in weiß und beige, erneuerten die beiden ihr Versprechen füreinander. Der berühmte Bräutigam veröffentlichte anschließend mehrere Bilder des privaten Moments auf seinem Instagram-Account und ließ die Öffentlichkeit am Glück der beiden teilhaben.

Wo und wann die Trauung stattfand, ist nicht bekannt. Kennengelernt haben sich die beiden bei einer Studentenreise und sind bereits seit 2007 ein Paar. 2017 wurden die Lewandowskis zum ersten mal Eltern: Tochter Klara kam zur Welt. 2020 folgte ihre zweite Tochter Laura.