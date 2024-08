Ungewöhnliche Aktion: BVB schaltet Zeitungs-Annonce für Marco Reus

Nach zwölf Jahren und unzähligen Erfolgen verlässt Marco Reus Borussia Dortmund und schließt sich Los Angeles Galaxy in der MLS an. In einer rührenden und humorvollen Geste verabschiedet sich der BVB von seinem langjährigen Kapitän mit einer besonderen Botschaft.

Die Borussen schalteten eine auffällige Anzeige in der renommierten „LA Times“, einer der größten Zeitungen der USA. Die Botschaft der Anzeige war klar: „Reus. Beckham. Ibrahimovic. In dieser Reihenfolge“, stand in großen Buchstaben geschrieben. Damit verwiesen die Dortmunder humorvoll darauf, dass Reus nun in die Fußstapfen von David Beckham und Zlatan Ibrahimovic tritt, die ebenfalls für LA Galaxy gespielt haben.

LA Times | Saturday | Aug. 17th pic.twitter.com/nZpqHKXLVQ — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2024

Der BVB äußerte zudem einen herzlichen Wunsch: „Behandelt ihn gut, Los Angeles. In Liebe, alle bei Borussia Dortmund“, ergänzt durch das Vereinslogo und den Slogan „Echte Liebe“.

Reus, der den Großteil seiner Karriere beim Revierklub verbrachte, hat in insgesamt 529 Spielen in der Bundesliga, Champions League, Europa League und im DFB-Pokal bemerkenswerte 203 Tore erzielt und 159 Vorlagen gegeben.