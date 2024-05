Unfassbare Attacke: Fußball-Nationalspieler mit Säure übergossen und schwer verletzt

Angriff im Einkaufszentrum: Der malaysische Fußball-Nationalspieler Faisal Halim ist Opfer einer Säureattacke geworden und hat dabei Verbrennungen zweiten Grades erlitten. Das Motiv des Täters ist bislang unklar, ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Stürmer Halim erlitt beim Vorfall am Wochenende in einer Shopping Mall außerhalb der Hauptstadt Kuala Lumpur Verletzungen am Hals, an der linken Schulter, den Händen und der Brust. Das berichtet Najwan Halimi, Sportfunktionär im Bundesstaat Selangor.

Faisal Halim wurde Opfer einer Säureattacke

„Ich verurteile diese Gewalt aufs Schärfste und fordere die Polizei auf, den Täter vor Gericht zu stellen“, teilte Halimi in einer Erklärung mit. Halim (26) spielt für den Selangor Football Club.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschung! Hollywood-Star steigt bei englischem Fußball-Klub ein

Nur drei Tage zuvor war Nationalspieler Akhyar Rashid bei einem Raubüberfall vor seinem Haus im östlichen Bundesstaat Terengganu verletzt worden. Hamidin Mohamad, Präsident des malaysischen Fußballverbandes, zeigte sich „bestürzt und traurig” wegen der Angriffe. (mp/sid)