Umstrittene Saudi-Arabien-Reise: Messi liefert kuriose Begründung

Weltmeister Lionel Messi hat seine von Paris St. Germain nicht genehmigte Reise nach Saudi-Arabien mit einem Missverständnis begründet. „Ich dachte, wir hätten wie immer einen freien Tag nach dem Spiel“, sagte der Argentinier in einem auf den Sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Er fügte an: „Ich entschuldige mich bei meinen Teamkollegen und warte ab, was der Verein mit mir machen will.“

Messi war nach der Heimniederlage des Tabellenführers gegen den FC Lorient (1:3) am Sonntag mit seiner Familie nach Saudi-Arabien gereist, obwohl am Montag ein Training angesetzt war. „Ich hatte diese Reise organisiert und konnte sie nicht stornieren. Ich hatte es vorher schon einmal storniert“, sagte Messi.

Nach Reise nach Saudi-Arabien: Messi-Strafe noch nicht bekannt

Über das genaue Strafmaß wurde bisher noch nichts bekannt. Es stand aber eine Suspendierung des 35-Jährigen vom Trainings- und Spielbetrieb für ein paar Tage bis zu zwei Wochen im Raum.

Messi ist ein exzellent bezahlter Tourismus-Botschafter des Königreichs, er war in der Hauptstadt Riad Sponsorenverpflichtungen nachgekommen. Über einen Abschied Messis aus Paris am Saisonende wird bereits seit Monaten spekuliert. (mp/sid)