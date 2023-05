Abschaffen? So denken die deutschen Fußball-Fans über den VAR

Über den Videobeweis wird vor allem in dieser Saison mit großer Skepsis geurteilt. Für mehr als die Hälfte der deutschen Fußball-Fans hat der VAR schon keine Zukunft mehr.

59,7 Prozent von 1400 Befragten sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des SID für die Abschaffung des Videobeweises aus. Dagegen wollen nur 29,7 Prozent das technische Hilfsmittel beibehalten.

Noch größer sind die Meinungsverschiedenheiten bei der Bewertung der Wirkung des VAR. 68,3 Prozent der Befragten vertreten die Ansicht, die Technologie habe den Fußball nicht fairer gemacht. Lediglich 22,1 Prozent glauben, sie habe für mehr Gerechtigkeit gesorgt.

VAR: Trainer-Challenge stößt auf positive Resonanz

Als „gut“ bis „sehr gut“ bewerten 50,9 Prozent die aktuell diskutierte Einführung einer „Challenge“ durch die Trainer, 32,0 Prozent halten den Vorschlag für „schlecht“ bis „sehr schlecht“.

Ähnlich beurteilt wird die Forderung, die Kommunikation der Schiedsrichter für die Fans hörbar zu machen: Dies würden 49,9 Prozent begrüßen, 38,0 Prozent lehnen es ab. (sid/cs)