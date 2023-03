Chaos vor Frankfurt-Spiel in Neapel: Ultras greifen Polizisten an!

Vor dem Champions-League-Spiel des SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt am Mittwochabend (21 Uhr) ist es in der Innenstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Polizisten wurden angegriffen und Autos in Brand gesetzt. Inzwischen haben auch Neapels Bürgermeister und Frankfurt-Boss Philipp Reschke regaiert.

Wie auf Videos zu sehen war, wurden am Mittwochnachmittag Polizisten von vermummten Eintracht-Ultras und Hooligans mit Tischen und Stühlen beworfen. Mindestens ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt. Auf Amateuraufnahmen war indes auch zu sehen, wie Napoli-Hooligans mit Stöcken attackierten und Pyrotechnik gegen Ordnungskräfte schossen. Laut Polizeiquellen waren beide Fanlager an den Ausschreitungen beteiligt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete

Vor Frankfurt-Spiel: Ausschreitungen in Neapel

Die Vorfälle ereigneten sich demnach rund um die Piazza del Gesu. Auf Livebildern der Gazzetta dello Sport war zudem ein Hubschrauber zu sehen, der über der Stadt kreiste.

Laut italienischen Nachrichtenagenturen sollten die Eintracht-Fans nach einem Marsch durch die Stadt mit Bussen zurück zu ihrem Hotel gebracht werden. Nachdem sich die Fans jedoch weigerten, hätten „mehrere Dutzend“ vermummte Personen die Einsatzkräfte angegriffen.

Trotz des Ticket-Verkaufsverbots für die Partie am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) durch die italienischen Behörden befinden sich Hunderte SGE-Anhänger in Neapel. Wie mehrere Medien berichten, sollen am Dienstagabend unter anderem bis zu 400 Ultras der Hessen am Hauptbahnhof der Stadt angekommen und in Polizei-Begleitung zu ihrem Hotel gebracht worden sein.

Zunächst blieb es bei Märschen der Frankfurter Fans in Neapel noch friedlich. IMAGO / Independent Photo Agency Int. Zunächst blieb es bei Märschen der Frankfurter Fans in Neapel noch friedlich.

Dabei kam es zu einem ersten Zwischenfall. Die Busse mit den SGE-Fans wurden auf dem Weg mit Pyrotechnik beschossen und mit weiteren Gegenständen beworfen. Bei den Angreifern handelte es sich laut italienischen Medienberichten um Neapel-Anhänger, verletzt wurde demnach niemand. Der HR berichtete zudem unter Berufung auf Augenzeugen von „größeren Gruppen von Napoli-Anhängern“, die „teilweise bewaffnet“ in der Stadt unterwegs gewesen seien.

Busse von Eintracht-Fans wurden attackiert

Neapels Bürgermeister Gateano Manfredi suchte am Mittwoch den Kontakt zu Viktor Elbling, dem deutschen Botschafter in Italien. Zusammen verurteilten sie die Vorkomnisse mit eindringlichen Worten. „Die Szenen der Verwüstung im Stadtzentrum sind inakzeptabel“, hieß es in einer Mitteilung, aus der Corriere dello Sport zitierte: „Wir verurteilen auf das Schärfste die unsäglichen Taten der Gewalttäter, egal von welcher Seite sie kamen. Neapel und die Neapolitaner verdienen es nicht, den schweren materiellen, moralischen und Imageschaden zu erleiden, den dieser Wahnsinn verursacht hat.“

Eintracht-Boss Reschke kritisiert Neapel-Fans

„Es ist klar, dass das niemand sehen möchte. Es sind die Ausschreitungen, die wir seit dem Tag der Auslosung befürchten mussten. Wir müssen das vollständig aufarbeiten. Aber das braucht Zeit“, sagte der für Fan-Themen zuständige Eintracht-Vorstand Philipp Reschke vor dem Anpfiff der Partie und ergänzte: „Das Wichtigste ist, dass es keine Verletzten gibt. Weder auf Polizeiseite noch bei den beteiligten Fangruppen.“

„Die Neapel-Fans haben unsere Fans angegriffen und dann wurde das in Gang gesetzt, was wir gesehen haben“, berichtete Reschke. Diese Information habe er von der Polizei erhalten.

Nach einer juristischen Hängepartie hatten die italienischen Behörden den Verkauf von Tickets an Personen aus Frankfurt/Main verboten, die Eintracht verzichtete daraufhin auf das gesamte Gäste-Kontingent. Rund um den 2:0-Hinspielerfolg der Italiener in Frankfurt war es zu Zusammenstößen der beiden Fanlager gekommen. (dpa/sid/js)