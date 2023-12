UEFA-Boss Ceferin verspottet die Super League

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin begegnet den Treibern der Super League nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs mit beißendem Spott.

„Es ist kurz vor Weihnachten”, sagte der Boss der Europäischen Fußball-Union auf einer Pressekonferenz: „A22 hat ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum gefunden. Sie haben sich gefreut. Wenn sie es aufmachen, werden sie merken, dass nicht viel drin ist.”

UEFA-Präsident Ceferin scherzt über Super League

Die UEFA werde nicht versuchen, die Super League zu stoppen: „Sie können kreieren, was immer sie wollen. Ich hoffe, dass sie ihren fantastischen Wettbewerb so bald wie möglich mit zwei Klubs starten”, scherzte der Slowene mit Blick auf die Unterstützer Real Madrid und FC Barcelona. „Ich hoffe, sie wissen, was sie tun – aber ich bin mir da nicht so sicher.”

Der Fußball stehe „nicht zum Verkauf, er bleibt vereint. Wir haben nationale Regierungen und Institutionen hinter uns.” Dazu würden „Klubs aus vielen Ländern wie England, Deutschland, Frankreich oder Italien bei uns bleiben” wollen, so Ceferin: „Selbst die Klubs, die beim ersten Mal dabei waren, haben uns schon klar ihre Ablehnung signalisiert.”

Das könnte Sie auch interessieren: Europäischer Gerichtshof kippt UEFA-Monopol – Weg für Super League frei

Er sei sich „nicht sicher, ob man schockiert oder amüsiert sein sollte von der Show. Es ist kurz vor Weihnachten, also wähle ich amüsiert”, sagte der 56-Jährige. Die Idee der Super-League-Treiber A22 habe es bereits 2001 gegeben: „Schon damals wurde sie einstimmig abgelehnt.” Er sei aber froh, die Präsentation endlich gesehen zu haben, „weil nun klar ist, dass sie einen geschlossenen Wettbewerb anbieten”. (ms/sid)