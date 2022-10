Neuer Stuttgart-Coach aus Dänemark? Heftige Kritik von Babbel

Beim VfB Stuttgart ist hinter den Kulissen einiges los. Sven Mislintats Zukunft steht in der Schwebe und ein neuer Coach muss auch noch installiert werden. Letzterer steht jetzt wohl parat.

Jess Thorup soll der neue Coach der Stuttgarter werden. Der 52-jährige Däne wurde nach knapp zwei sehr erfolgreichen Jahren Mitte September beim FC Kopenhagen entlassen. Nun soll er sich in Stuttgart aufhalten und sich am Montag mit den Verantwortlichen zu weiteren Gesprächen treffen.

Doch auch im deutschsprachigen Raum Thorup kein unbekannter. Als aktiver Spieler war der Däne von 1996 bis 1998 in Uerdingen und Tirol unter Vertrag. Ob der 52-Jährige es am Ende wird, steht aber noch nicht fest, denn ein zweiter Kandidat soll sich zusätzlich noch im Rennen um den Trainerstuhl befinden.

VfB Stuttgart: Babbel kritisiert Mislintat

Beim Sieg gegen Bochum (4:1) saß Michael Wimmer interimsweise auf der Trainerbank. Besonders Ex-Coach Markus Babbel bezweifelt, dass der neue Coach beim VfB viel Mitspracherecht haben wird. Er kritisierte Sven Mislintat für ein Gespräch mit Chris Führich vor seiner Einweichslung.

„Da würde ich als Trainer durchdrehen, wenn mein Sportdirektor in dieser Situation so mit einem Spieler spricht. Das ist nicht seine Aufgabe“, sagte der 50-Jährige im Sport1-„Doppelpass“. „Da bin ich fast vom Sofa gefallen gestern, als ich das gesehen habe. Das ist für mich ein Affront gegen den Trainer, und das zeigt ein Stück weit auch den Charakter von Sven Mislintat: Er will die Hoheit haben“, führte Babbel. Er geht also davon aus, dass auch noch der neue Coach unter Mislintat nicht viel zu sagen hätte.

Ob dieser Neue Jess Thorup sein wird, werden die nächsten Tage zeigen. (dhe)