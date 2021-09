Überraschung in der Bundesliga: Ex-St. Pauli-Coach kommt mit Van Bommel nach Wolfsburg

Mark van Bommel wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Der Bundesligist gab die Verpflichtung des Niederländers am Mittwoch bekannt. Und er bringt eine Überraschung mit in die Bundesliga.

Zuletzt zeichnete sich bereits deutlich ab, dass Mark van Bommel der Favorit auf dem Trainerstuhl beim VfL Wolfsburg ist. Nun ist es beschlossene Sache: Van Bommel tritt die Nachfolge von Oliver Glasner an und wird zur neuen Saison Coach bei Wolfsburg.

Mark van Bommel wird Trainer beim Vfl Wolfsburg

Die Verpflichtung teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Der Niederländer unterschrieb einen Vertrag bis 2023 und wird am 1. Juli beim Trainingsauftakt erstmals mit den Profis zusammen auf dem Platz stehen. Mit ihm kommt ein alter Bekannter in die Bundesliga zurück. Michael Frontzeck wird van Bommels Assistent.

Mit zum Trainer-Team gehören zudem Kevin Hofland sowie Alex Abresch und Vincent Heilmann, die vom niederländischen Klub PSV Eindhoven kommen.