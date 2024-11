Überraschung! Fans von Topklub wollen nicht mehr im legendären Stadion spielen

Geht es nach den Fans von Manchester United, wird der englische Rekordmeister künftig nicht mehr in seinem traditionsreichen Stadion Old Trafford spielen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage sprachen sich 52 Prozent der 50.000 befragten Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder für einen Stadionneubau aus. Nur 31 Prozent bevorzugen dagegen eine Sanierung der Spielstätte, 17 Prozent sind unentschlossen.

Eine im März formierte Old Trafford Regeneration Task Force empfiehlt offenbar den Neubau eines 100.000 Plätze bietenden Stadions anstelle einer Renovierung der existierenden Arena. Nach Information des Daily Telegraph wird eine Entscheidung voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 getroffen.

Die Fans sollen nach dem Willen des Klubs möglichst in den Prozess einbezogen werden. „Wir wissen, wie wichtig unsere Heimat für die Fans ist, und wir müssen ihnen zuhören und alle ihre Ansichten und Erkenntnisse sammeln, um das Weltklasse-Stadion zu entwickeln, das sie verdienen“, sagte Rick McGagh, Uniteds Direktor für Fan-Engagement. (sid)