Überraschender Rücktritt! Weltmeister kündigt Karriereende an

Die WM in Katar wirft ihre Schatten voraus – doch bevor das Turnier beginnt, sorgt ein Ex-Weltmeister für einen Paukenschlag. Gerard Piqué (35) hat überraschend seinen Rücktritt vom Profi-Fußball angekündigt. Der Spanier will am kommenden Wochenende noch einmal für den FC Barcelona auflaufen und anschließend aufhören.

Ein Hammer, mit dem nicht zu rechnen war. In einem Video, dass er am Donnerstagabend via Twitter veröffentlichte, stellte Piqué unmissverständlich klar, dass die Partie am Samstag (21 Uhr, DAZN) gegen Almeria seine letzte sein werde. „Ihr habt mir alles gegeben“, sagte er in Richtung der Barça-Fans. „Und nun, da die Träume dieses Kindes in Erfüllung gegangen sind, möchte ich euch sagen, dass es an der Zeit ist, diesen Kreis zu schließen.“

Barcelona-Star Pique beendet Karriere wohl endgültig

Eine Fortsetzung seiner Karriere an einem anderen Ort schließt der Abwehrspieler aus: „Ich habe immer gesagt, dass es nach Barça keine andere Mannschaft mehr geben würde, und so wird es auch sein. Dieser Samstag wird mein letztes Spiel im Camp Nou sein.“

Piqué verkörpert den FC Barcelona wie aktuell kaum ein anderer Spieler. In der legendären Akademie „La Masia“ wurde er ausgebildet, kehrte nach Stationen in Saragossa und bei Man United 2008 zu seinem Verein zurück. 2010 wurde er mit Spanien Weltmeister, zwei Jahre später auch noch Europameister.

Seit geraumer Zeit aber war Piqué auch bei Barça kein Stammspieler mehr, auch das dürfte nun zu seinem Rücktritt führen. Seinen Fans verspricht er eine Zukunft in anderer Funktion bei den Katalanen: „Ihr kennt mich. Früher oder später werde ich zurück sein. Wir sehen uns im Camp Nou.“