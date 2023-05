Überraschende Wendung: BVB-Star nun plötzlich doch vor Abschied?

Der Vertrag von Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Der BVB will den portugiesischen Außenspieler halten und bieten laut „Bild“ ein „leistungsbezogenes Angebot über rund 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt“ an. Doch obwohl sich der Spieler scheinbar wohlfühlt in Dortmund, gab es noch immer keine Vertragsverlängerung.

„Sport 1“ berichtet sogar schon davon, Möbelpacker vor Guerreiros Haus gesehen zu haben. Darüber hinaus kursieren im Internet Fotos, welche Guerreiro angeblich beim Packen seiner Kartons zeigen sollen.

Raphael Guerreiro ist beim BVB kein Stammspieler mehr

Der Europameister von 2016 legte im Kalenderjahr 2023 bislang eine starke Leistung hin, ist mittlerweile auch Top-Vorlagengeber (14) in Dortmund. Doch trotz dieser soliden Zahlen ist der Portugiese nicht immer Stammspieler. Die letzten beiden Spiele saß Guerreiro nur auf der Bank, gegen Wolfsburg kam er nicht einmal zu einem Einsatz.

Die spanische Zeitung „AS“ berichtet, dass der Portugiese bereits ein Thema in Spanien sei. Demnach hätten seine Berater ihn schon bei Atlético Madrid vorgestellt. Auch Inter Mailand soll mittlerweile Interesse zeigen.

Ob Guerreiro den BVB tatsächlich verlässt, soll sich erst nach dem letzten Spieltag entscheiden. Auch die Gerüchte um eine Verpflichtung von Gladbachs Ramy Bensebaini (28) auf der Linksverteidigerposition könnten Guerreiro noch einmal ins Grübeln bringen.