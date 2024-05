Die Vorfreude auf die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli), sie wächst rasant. Mit Folgen. In Hamburg gibt es einen riesengroßen Run auf die Trikots der deutschen Nationalmannschaft. An vielen Standorten sind die Hemden längst ausverkauft. Besonders, wer eines der pinken Ausweichtrikots ergattern möchte, ist scheinbar chancenlos. Die MOPO hat sich bei den Verkäufern in Hamburg umgehört, wo man jetzt noch an ein Jersey kommt.

Die gewonnenen Testspiele Ende März (2:0 in Frankreich, 2:1 gegen die Niederlande) und die Rückkehr von Superstar Toni Kroos haben das EM-Fieber entfacht. Die innovative Art der Nominierung des deutschen Kaders machte zudem selbst den einen oder anderen Fußballmuffel zum Fan. Es habe zuletzt einen wahren „Ansturm“ auf die deutschen Trikots gegeben, heißt es zum Beispiel im „11teamsports Store“ (Eppendorfer Weg). Der Bestand aktuell? „Ausgeschöpft“, heißt es. Nichts geht mehr. „Es kommen regelmäßig Leute und fragen nach den Trikots“, sagt ein Mitarbeiter zur MOPO. „Wir warten auf neue Ware.“

Anbieter vom Run auf DFB-Trikots in Hamburg überrascht

Viele Anbieter sind von der aktuellen Nachfrage überrascht worden. Die Bestellungen erfolgen bei Hersteller Adidas in der Regel ein Dreivierteljahr im Voraus. Da war die Stimmung rund um die Nationalmannschaft, die sich auch im November 2023 noch gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) blamiert hatte, am Boden. Bei den vergangenen Turnieren, in denen die DFB-Elf enttäuschte, waren die Verkaufszahlen der Trikots zudem rückläufig.

„Die Nachfrage ist deutlich stärker, als wir es erwartet haben“, heißt es auch von „Intersport“ auf MOPO-Nachfrage. Das gilt für Jacken, Mützen, Fahnen – vor allem aber für die Trikots, die auch bei „Sportscheck“, „Karstadt“ und im „Adidas-Store“ die absoluten Verkaufsschlager sind. Das pinke Trikot ist fast nirgendwo mehr erhältlich. Das weiße Trikot gibt es oft nur noch in wenigen Größen. Aber es gibt Hoffnung für die Fans. „Wir können schon verraten, dass es zum Beispiel das pinke Trikot noch vor dem EM-Start wieder bei uns geben wird“, teilte uns das „Karstadt“-Kaufhaus in der Mönckebergstraße, das seine Verkaufsfläche für Fanartikel vergrößern wird, mit.

Und die beliebteste Rückennummer? „Die jungen Menschen wollen Musiala oder Wirtz“, verrät ein Mitarbeiter der MOPO. „Bei den etwas Älteren liegt Kroos hoch im Kurs.“