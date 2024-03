TV-Hammer möglich: Läuft die Bundesliga bald bei RTL?

Die DFL hat die Unterlagen für die TV-Ausschreibung verschickt. Ein erstes Medien-Unternehmen signalisiert Interesse.

RTL-Chef Thomas Rabe erwägt den Erwerb von Medien-Rechten für die Bundesliga. „Wir schauen uns alles an, was an Sportrechten auf den Markt kommt – natürlich auch die Bundesliga-Rechte“, sagte Rabe am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Allerdings habe sich RTL noch nicht entschieden, ob und wie der Fernsehkonzern weiter verfahren wolle.

Die Auktion zu den TV-Rechten soll Mitte April erfolgen

„Die Sportrechte spielen für uns eine große Rolle“, sagte der Chef der Sendergruppe. „Das gilt sowohl für RTL, also für lineares TV, als auch für RTL+.“ Auf die Frage, an welcher Form der Berichterstattung er interessiert sei, antwortete er nicht.

Das Bundeskartellamt hatte Ende Februar dem neuen Ausschreibungsmodell der Deutschen Fußball Liga endgültig zugestimmt. Zuletzt hatte die DFL den Interessenten für die TV-Rechte der Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 die Unterlagen zugeschickt. Die eigentliche Auktion soll Mitte April erfolgen.

Derzeit hat RTL keine Rechte für die Bundesliga. Die Sendergruppe zeigt hingegen Spiele der Nationalmannschaft und hat zudem Rechte für die Europa League und für die Conference League. Zudem hat RTL von der Telekom Sub-Lizenzen für zwölf Spiele der Heim-Europameisterschaft erworben. (lg/dpa)