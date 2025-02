TV-Hammer: RTL verpflichtet beliebtesten Sport-Kommentator

Für die Fußball-Berichterstattung hat sich RTL prominente Verstärkung gesichert. Ab Juli 2025 wird Wolff Fuss exklusiv die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie Partien der Europa League und der Europa Conference League kommentieren.

Frank Robens, Sportchef bei RTL, zeigt sich begeistert von dem Deal: „Wolff Fuss ist mit seiner unverkennbaren Art aus Fachkompetenz und Emotionalität seit über 25 Jahren die unverwechselbare Stimme des Fußballs in Deutschland. Nachdem wir ihn bereits bei unserer Heim-EM am RTL-Mikro erleben durften, wird Wolff Fuss künftig die Top-Spiele und Fußball-Highlights im RTL-Programm begleiten. Wir freuen uns sehr, mit Wolff Fuss einen der prägendsten Fußballkommentatoren Deutschlands bei RTL an Bord zu haben.“

RTL: Wolff Fuss euphorisch vor DFB-Partien

Seit 1999 ist der heute 48-Jährige im deutschen Fernsehen als Fußball-Kommentator tätig. Nach seinem Debüt bei Premiere, wechselte er zu SAT.1, ehe er zum Premiere-Nachfolger Sky zurückkehrte. Zuletzt kommentierte er auch die Europameisterschaft 2024 bei Magenta und RTL. Für seine Leistungen als Kommentator erhielt Fuss bereits mehrere Auszeichnungen. RTL hält noch bis mindestens 2028 die Übertragungsrechte an den Spielen des DFB-Teams in der Nations League sowie den Qualifikationsspielen zur EM und EM, zudem für Testspiele. Rechte an den Wettbewerben des Europapokals hält der Kölner Sender bis mindestens 2026/27.

„Ich freue mich, ab der kommenden Saison Teil der RTL-Fußball-Familie zu sein. Die Zusammenarbeit habe ich ja schon im vergangenen Sommer im Rahmen der Europameisterschaft kennen und schätzen gelernt. Mit genau diesem Enthusiasmus werden wir die Spiele der Nationalmannschaft und im Europapokal in die heimischen Wohnzimmer transportieren. Für mich wird das auch eine Rückkehr in den internationalen Vereinsfußball. Es wird herrlich“, erklärte Fuss. Vergangene Woche verlängerte er zudem seinen Vertrag bei Sky bis 2029. Damit ist die Zukunft des Kommentators sowohl im Pay- als auch Free-TV geklärt.

Wann sein erster Einsatz sein wird, steht bereits fest: Am 23. März trifft die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League auf Italien. RTL überträgt die Partie in Dortmund ab 20.15 Uhr.