TV-Ausraster!: England-Star beleidigt Reporter wegen „provokanter“ Frage

Der FC Watford hat bis zum Schluss gekämpft, doch der englische Erstligist konnte den Abstieg aus der Premier League nicht mehr verhindern. Im Anschluss platzte Klub-Legende Troy Deeney (32) in einem TV-Interview der Kragen.

Diese Reaktion wird der Reporter des englischen Senders Sky sicherlich nicht so schnell vergessen! Nachdem der FC Watford am letzten Spieltag in der englischen Premier League durch eine 2:3-Niederlage gegen Arsenal den Abstieg selbst besiegelte, machte Troy Deeney seinem Ärger Luft. Nach dem Abpfiff trat der 32-Jährige zu einem TV-Interview an, wo es zum Eklat kam. Der Reporter fragte die Klub-Legende, ob die Partie sein letztes Spiel im Trikot von Watford gewesen sein könnte. Darauf entgegnete Deeney verärgert: „I’m not that old you cheeky bastard!“. („So alt bin ich nicht, du dreister Scheißkerl!“).

Troy Deeney entschuldigt sich für verbalen Ausraster

Doch nur wenige Sekunden später ruderte der 32-Jährige zurück und entschuldigte sich mehrfach bei seinem Gegenüber, der das Interview normal fortsetzte. Die Frage, ob Deeney seine Fußballschuhe nach dieser Saison an den Nagel hängen wird, dürfte dennoch beantwortet sein. Bei welchem Klub der Stürmer in der neuen Spielzeit aktiv sein wird, ist derweil noch unklar. (NH)