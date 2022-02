Thomas Tuchel hat sich unmittelbar vor der Abreise zur Klub-WM mit dem Corona-Virus infiziert. Dies gaben die Londoner am Samstag bekannt.

Der ehemalige Mainz- und Dortmund-Coach begab sich in Isolation und hofft, Ende der kommenden Woche zur Klub-WM nach Abu Dhabi nachfliegen zu können.

Mit Corona infiziert: Thomas Tuchel verpasst das FA-Cup-Spiel mit Chelsea

Der 48-Jährige verpasste damit das FA-Cup-Spiel des FC Chelsea an diesem Samstag (2:1 nach Verlängerung) gegen den Drittligisten Plymouth Argyle, wie die Londoner kurz vor dem Anpfiff mitteilten. Tuchel wurde an der Seitenlinie von seinem Assistenten Arno Michels vertreten. Unmittelbar nach dem FA-Cup-Spiel wollen die Blues aufbrechen zur Klub-WM.

Die Blues setzten sich in der 4. Runde des englischen FA Cups zuhause mit 2:1 nach Verlängerung (1:1, 1:1) gegen Drittligist Plymouth Argyle durch. Der krasse Außenseiter Plymouth war in London schon nach wenigen Minuten durch Abwehrspieler Macaulay Gillesphey (8.) in Führung gegangen. Chelsea benötigte fast eine halbe Stunde für den Ausgleich, den Mannschaftskapitän Cesar Azpilicueta (41.) erzielte. Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit war Werner einen Schritt zu langsam, somit kam es zur Verlängerung. Nach Alonsos Führungstreffer verschuldete Malang Sarr in der zweiten Hälfte der Verlängerung mit seinem Foul an Plymouths Ryan Hardie den Strafstoß, den Ryan Hardie jedoch direkt in die Arme von Chelseas Ersatzkeeper Kepa schoss (118.).

Chelsea greift als Champions-League-Sieger erst im Halbfinale am Mittwoch ins Geschehen bei der Klub-Weltmeisterschaft ein und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen Al-Jazira Club oder Al-Hilal. (dpa/fe)