Britischer Humor: Chelsea schlägt Tuchel als neuen Premier vor

Der englische Spitzenklub FC Chelsea hat einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag für die Nachfolge des scheidenden Premierministers Boris Johnson: Thomas Tuchel.

„Es ist an der Zeit“, schrieben die Blues am Donnerstag bei Twitter zu einem Foto eines Fan-Banners, das „Tuchel for PM“ fordert – also Trainer „Tuchel als Premierminister“.

Ein Deutscher als britischer Regierungschef? Davon sind offenbar nicht einmal alle Chelsea-Fans überzeugt. Ein Anhänger machte sogar einen Gegenvorschlag: Emma Hayes, Trainerin von Chelseas Frauen-Mannschaft. Der war es in der vergangenen Saison anders als Tuchel gelungen, ihr Team zur englischen Meisterschaft zu führen.

Tuchel übernahm das Amt des Cheftrainers bei den Blues im Januar 2021 von Frank Lampard, der mit den Blues nicht die hohen Erwartungen erfüllen konnte. Der Ex-BVB-Trainer schlug sofort ein und konnte noch in der gleichen Saison den Champions-League-Titel feiern. So spielte er sich rasant in das Herz der Londoner.