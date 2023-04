Trotz verschossenem Elfer: Haaland kickt die Bayern aus der Champions League

Sie zeigten, dass sie mit Manchester City mithalten können, aber das vielbeschworene Wunder war für die Bayern nicht drin. Mit dem 1:1 gegen den englischen Meister verabschiedeten sich die Münchner aus Europa.

Stürmen können die Bayern, aber das Toreschießen fällt ihnen im Moment mehr als schwer. Die Münchner berannten den Manchester-Kasten und brachten die „Citizens“ einige Male ins Schwimmen. Doch Leroy Sané (17., 22.) und Kingsley Coman (42.) ließen es an Schussglück vermissen, um das 0:3 aus dem Hinspiel aufzuholen.

Manchester-Star Haaland ballert Elfmeter in die Wolken

Zwischendurch gab’s Slapstick. Der konfuse Schiedsrichter Clément Turpin zeigte auf den Punkt, als Hinspiel-Unglücksrabe Dayot Upamecano den Ball an den Ellenbogen bekam – Elfmeter für Manchester City. Tormaschine Erling Haaland schneuzte sich, atmete kräftig durch … und schoss den Ball weit übers Tor. Fast so, als wollte er von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß adoptiert werden, dem beim EM-Finale 1976 in Belgrad ein ähnliches Missgeschick unterlief.

MOPO

Der Unterschied zu damals: Haalands Fehlschuss tat seinem Team nicht weh – was auch am Norweger selbst lag. Als die Bayern nach der Pause weiter aufmachten, schloss Haaland (57.) einen Konter mit der von ihm gewohnten Präzision zum 0:1 ab – die endgültige Entscheidung. Joshua Kimmich (83.) traf mit einem erneut fragwürdigen Handelfmeter nur noch zum Ausgleich.

Manchester City trifft nun im Halbfinale auf Real Madrid, die Mailänder Vereine AC und Inter ermitteln den zweiten Endspielteilnehmer.