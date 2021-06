Trotz Verschiebung auf 2021: Panini kündigt EM-Stickeralbum für diesen Sommer an

Die Corona-Krise hat für so einige Änderungen im Sport-Kalender gesorgt. Neben Olympia in Tokio wurde auch die Fußball-EM auf den Sommer 2021 verschoben. Während der sportliche Verlauf des Turniers also erst im kommenden Jahr entschieden wird, können Fans trotzdem schon in diesem Sommer ein wenig EM-Feeling tanken. Wie Panini verkündete, wird es trotz der Verschiebung 2020 ein EM-Stickeralbum geben.

Die „Preview-Ausgabe“ wird 72 Seiten umfassen und somit einen geringeren Umfang haben, als die Standard-Ausgabe. Es soll Sticker zu allen 20 qualifizierten Mannschaften geben, sowie Infos zu den 16 Mannschaften, die noch auf die Play-Offs warten. Ab Anfang Juni soll das Heft in Deutschland erhältlich sein.

Panini: EM-Stickeralbum kommt 2020

Zur EM soll eine neue, aktualisierte Form des Stickeralbums erscheinen. Dass auch dieses Jahr eine Ausgabe erscheint begründet das italienische Unternehmen damit, dass es wichtig sei „in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten ein gewisses Maß an Normalität zu wahren.“