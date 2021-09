Trotz Rückschlags in der Verlängerung: Wolfsburgs Frauen triumphieren im DFB-Pokal

Und wieder hatten sie das bessere Ende für sich. Lange mussten die Frauen des VfL Wolfsburg bangen, am Ende aber schnappten sie sich zum siebten Mal in Folge den DFB-Pokal. Beim 1:0 nach Verlängerung gegen die beachtlich starke Frankfurter Eintracht wurde Ewa Pajor mit ihrem Treffer aus der 118. Minute zur Heldin des Abends.

Erneut jubelten die „Wölfinnen“, die im Pokal nicht zu packen sind. Bereits in den vergangenen fünf Jahren hatten sie das Finale nur knapp gewinnen können, zweimal sogar erst nach Elfmeterschießen. So weit kam es diesmal in Köln nicht, obwohl VfL-Torfrau Almuth Schult wegen einer Notbremse vom Platz musste (97.). Letztlich entschied die Kaltschnäuzigkeit des Favoriten die Partie.

Frankfurt ist weiterhin Pokal-Rekordsieger

Mit seinem siebten Pokal-Coup in Folge baute Wolfsburg (hat insgesamt acht Cup-Siege auf dem Konto) seine eigene Serien weiter aus. Rekordsieger bleibt der 1.FFC Frankfurt (neun Triumphe), der mit der Eintracht fusionierte.