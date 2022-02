Nicht einmal mehr als eine Milliarde Euro an Verbindlichkeiten halten den FC Barcelona auf, weiter munter auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Nachdem zu Jahresbeginn bereits Ex-ManCity-Star Ferran Torres für geschätzt 55 Millionen Euro verpflichtet wurde, legten die Katalanen am letzten Tag der Wechselperiode noch mal nach und holten keinen geringeren als Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang – allerdings ablösefrei.

Die Details des Transfers: Barca stattet den früheren Dortmund-Star mit einem Dreijahresvertrag aus. Wie der Klub nach der Bestätigung des Transfers bekannt gab, beinhaltet das Arbeitspapier bis Ende Juni 2025 auch die Option einer vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit im kommenden Sommer sowie eine fixe Ablösesumme von 100 Millionen Euro.

FC Barcelona: Aubameyang unterschreibt bis 2025

Der 32 Jahre alte Stürmer war ablösefrei gewechselt, er hatte zuvor seinen Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst. Das kommt Barca sehr gelegen, das Gehalt des Gabuners dürfte dennoch weiter auf die Klub-Finanzen drücken. Erst „eine Minute“ vor Schließung des Transferfensters um Mitternacht von Montag auf Dienstag seien die Dokumente aus England eingetroffen, hatte Barca-Präsident Joan Laporta am Dienstag während einer Pressekonferenz berichtet.

Zuletzt hatte es Sorgen um die Gesundheit Aubameyangs, der letzmals Anfang Dezember für Arsenal aufgelaufen war, gegeben. Der Kapitän hatte das Lager der Nationalmannschaft beim Afrika-Cup nach einer Corona-Erkrankung verlassen, um sich in London wegen Herzproblemen untersuchen zu lassen. Sein Herz sei „völlig in Ordnung“, schrieb er später bei Instagram.

Nun wagt der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2016/17 einen Neuanfang – in Barcelona, wo der FC nach den Abgängen von Lionel Messi und Antoine Griezmann im Sommer einen Torjäger mehr als gut gebrauchen kann. Bester Schütze ist derzeit Memphis Depay mit acht Treffern. In der laufenden Premier-League-Saison hatte Aubameyang für Arsenal nur halb so oft getroffen. (tim/sid)