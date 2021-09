Das Spiel bei Besiktas Istanbul gewann Borussia Dortmund mit 2:1, Diskussionen gibt es trotzdem. Die neuen Trikots der Borussen sorgen bei den Fans für Aufregung. Immerhin: Der DFB-Pokalsieger ist nun doch mit dem Wappen auf der Brust in die Champions League gestartet.

Erkennbar ist dies aber so gut wie gar nicht auf den Trikots. In den vergangenen Wochen waren die BVB-Anhänger angesichts von im Internet aufgetauchten Fotos in Aufruhr gewesen. Denn auf dem zunächst offenbar geplanten Jersey hatte das traditionelle Emblem komplett gefehlt.

Nach Fan-Ärger: Borussia Dortmund lässt Trikot ändern

Nach heftigen Reaktionen der Anhänger wurde das Trikot nun geändert und erst mit deutlicher Verspätung präsentiert: Zum Spielbeginn des ersten Königsklassen-Auftritts der Dortmunder in Istanbul.

Die BVB-Profis liefen in Istanbul mit einem kaum sichtbaren Wappen auf, das stark verblasst auf die linke Brust gedruckt wurde. Zeitgleich zum Spielbeginn war das neue Trikot auch im Online-Shop des Klubs verfügbar. Ob das die Fans beruhigt? (dpa/tha)