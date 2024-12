Trotz Abstiegs-Angst: St. Pauli-Konkurrent träumt von Liverpool

Mit dem FC Augsburg überwintert Keven Schlotterbeck in der Bundesliga nach einer Klatsche bei Holstein Kiel nur auf Platz 13 – doch trotz möglicher Abstiegs-Angst träumt der Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck offen von einem Europacup-Duell mit dem FC Liverpool.

„Ich habe mit ein paar Jungs gesprochen, die an der Anfield Road gespielt haben. Es wäre etwas Schönes, wenn man Liverpool bereisen dürfte, weil es einfach ein unfassbar geiles Stadion ist”, sagte der Innenverteidiger im Interview mit „ran“.

„Dazu müssen wir punkten, punkten, punkten und schauen am Ende der Saison, was dabei rauskommt“, sagte der 27 Jahre alte Schlotterbeck weiter. Neun Zähler liegt Augsburg derzeit hinter dem Conference-League-Platz sechs. Auf den Relegationsrang 16, den der aktuelle Conference-League-Teilnehmer 1. FC Heidenheim belegt, haben Schlotterbeck und Co. sechs Punkte Vorsprung, auf den Vierzehnten FC St. Pauli nur zwei.

Augsburg-Profi Schlotterbeck: „Meister werden wir nicht“

„Dass wir dieses Jahr nicht deutscher Meister werden, steht außer Frage“, erklärte Schlotterbeck, der im Sommer nach Augsburg gewechselt war: „Ich bin dennoch davon überzeugt, dass sehr viel Talent in der Mannschaft schlummert und wir ein erfolgreiches Jahr gemeinsam spielen können. Wir möchten angreifen, sodass wir nicht nach hinten schauen müssen, sondern eher nach vorne.“

Zum bisher einzigen Mal hatte sich Augsburg in der Spielzeit 2014/15 für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert und war in der Folgesaison in der Europa League unter anderem auf Liverpool und Trainer Jürgen Klopp getroffen.

Im Sechzehntelfinal-Rückspiel an der Anfield Road war Augsburg dabei mit einer 0:1-Niederlage ausgeschieden, in Augsburg hatten sich die Teams zuvor torlos getrennt. Von dem nächsten Auftritt im Europapokal ist der FCA nach dem herben 1:5 bei Aufsteiger Holstein Kiel im letzten Spiel vor der Winterpause in dieser Saison erst einmal weit entfernt. (sid/mp)