Treffen schlägt hohe Wellen: Steht der Abgang von Haaland bei Dortmund kurz bevor?

Um einen Wechsel des Norwegers Erling Haaland wird es nun wohl konkret. Alles könnte bald ganz schnell gehen im Kampf um das begehrteste Sturmtalente im Profi-Fußball. Es kommt Bewegung in mögliche Transferverhandlungen. Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, soll es ein Treffen zwischen der Spielerseite und dem FC Barcelona gegeben haben.

Der Vater des Dortmunders, Alf-Inge Haaland, und Berater Mino Raiola waren zu Gesprächen nach Barcelona gereist. Die Ankunft des Duos in Katalonien wurde als eine „Bombazo“ (Bombe) betitelt. Am Flughafen El Prat in Barcelona wurden Papa Haaland und Raiola vom Fahrer des Klubpräsidenten Joan Laporta abgeholt. Laporta hat Haaland als Wunschspieler für den Sommer ausgerufen. Die Verpflichtung des begehrten Norwegers soll Weltstar Lionel Messi ein Bleiben schmackhaft machen.

Raiola selbst ist von der beeindruckenden Entwicklung seines Schützlings überrascht und sagte in einem Interview mit „The Athletic“ jüngst: „Vielleicht war ich zu vorsichtig, als ich sagte: ‚Oh nein, lass uns nach Dortmund wechseln, statt nach Ich-weiß-nicht-wohin‘“, und deutete damit einen Wechsel zu einem Topklub an.

Allerdings ist Barca hoch verschuldet und hat in Erzrivalen Real Madrid oder Manchester City namhafte Konkurrenz. Vor allem die Engländer scheinen ihr Werben um den Stürmer nun zu intensivieren, da der Abgang von Stürmerstar Sergio Agüero beschlossene Sache ist. ManCity scheint sich nun nach einem Ersatz umzuschauen und dabei Haaland als Favoriten auserkoren zu haben.

Die englische „Times“ berichtete davon, dass die „Citizens“ „mindestens 100 Millionen Pfund“ auf den Tisch legen müssten. Die „Sun“ hingegen berichtete von Summen weit über der 300-Millionen-Euro-Grenze, zusammengesetzt aus einem unglaublichen Fünf-Jahres-Vertrag mit einem Gehalt von satten 183 Millionen Euro und der Ablösesumme. Sollte es zu dem Wechsel kommen, würde Haaland zum bestbezahltesten Premier-League-Profi aufsteigen.

Manager Michael Zorc hat währenddessen gelassen darauf reagiert. „Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn die beiden Herren ein bisschen Sonne am Mittelmeer tanken wollen“, sagte Zorc am Donnerstag gegenüber Sport1: „Wir haben uns gestern ausgetauscht. Unser Standpunkt ist sehr klar. Ich bin in dieser Angelegenheit sehr, sehr entspannt, weil ich weiß, was wir wollen.“

Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag. Allerdings soll er eine Ausstiegsklausel besitzen, die aber wohl erst 2022 greift. Spanische Medien wollen erfahren haben, dass Haaland in Dortmund bereits seinen Wechselwunsch für diesen Sommer hinterlegt habe. (sid/abin)