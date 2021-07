Traum-Szenario möglich: Spielen nächstes Jahr acht deutsche Klubs in Europa?

Die Bundesliga könnte in der kommenden Saison erstmals mit fünf Vertretern in der Champions League dabei sein – möglich sind sogar acht Mannschaften in beiden Europacup-Wettbewerben, so viele wie nie zuvor. Dafür braucht es allerdings eine ganz besondere Konstellation.

Fest steht: Die Bundesliga gehört zu den Top vier Ligen in Europa und hat damit automatisch vier Champions-League-Startplätze. Der FC Bayern München als Deutscher Meister sowie die Plätze zwei bis vier in der Abschlusstabelle der Bundesliga sind in jedem Fall direkt für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert. Der Fünfte und Sechste darf an der Europa League teilnehmen.

Der Siebte der Bundesliga ist in der Europa-League-Quali dabei

Kompliziert wird es, wenn es um den siebten Startplatz geht. Dieser geht eigentlich an den Sieger des DFB-Pokals oder den unterlegenen Finalisten. Da aber die beiden Pokalfinalisten FC Bayern und Bayer Leverkusen bereits durch die Liga für einen Europapokal-Wettbewerb qualifiziert sind, ist auch der Liga-Siebte in der Europa League vertreten. Er muss die zweite und dritte Qualifikationsrunde sowie die Playoffs bestreiten, um in die Gruppenphase einzuziehen.

Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt sind in der Europa League noch dabei

Der Sieger der Europa League bekommt allerdings in jedem Fall einen Startplatz für die Champions League. Und das macht es aus deutscher Sicht extrem spannend. Denn sowohl Bayer Leverkusen als auch der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind noch im Rennen um den Titel in der Europa League.

Sieger der Europa League startet in der Champions League

Gewinnt Leverkusen als Bundesliga-Fünfter die Europa League, gibt es fünf deutsche Starter in der Königsklasse, nämlich die vier Top-Teams der Liga plus Leverkusen. In der Europa League sind dann nur zwei Vertreter, nämlich der Bundesliga-Sechste und -Siebte. Das gilt auch dann, wenn der VfL Wolfsburg die Europa League gewinnen sollte.

Wenn Frankfurt die Europa League gewinnt, bekommt die Bundesliga acht Euro-Starter

Holt allerdings Eintracht Frankfurt den Titel in der Europa League, gibt es fünf deutsche Starter in der Champions League: die vier ersten Mannschaften in der Bundesliga sowie Frankfurt. In der Europa League sind dann dennoch drei Vertreter dabei, nämlich die Teams auf den Plätzen fünf bis sieben.