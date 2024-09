Transfer wäre noch möglich: Europäischer Topklub buhlt um Stuttgart-Star

Offensivspieler Silas könnte den Bundesligisten VfB Stuttgart diesen Sommer womöglich doch noch verlassen. Einem Medienbericht zufolge ist Roter Stern Belgrad an dem 25-Jährigen interessiert.

Mit dem Management des Kongolesen befinde sich der serbische Rekordmeister sogar schon in weit fortgeschrittenen Gesprächen, berichtete der TV-Sender Sky. Das Transferfenster ist in Serbien noch bis zum 13. September geöffnet. Belgrad ist einer der Stuttgarter Gegner in der Champions League.

Hoeneß geht von einem Verbleib aus

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte nach dem 3:3 gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag gesagt, dass er von einem Verbleib des Flügelspielers ausgehe. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hatte Silas’ Zukunft als „offen“ bezeichnet. Am vergangenen Freitag habe bereits ein Wechsel des Nationalspielers im Raum gestanden, berichteten die Stuttgarter.

Das könnte Sie auch interessieren: Medien: Hummels kurz vor Unterschrift bei Traditionsverein

Silas war im Sommer 2019 vom Paris FC zum VfB gewechselt. Dort entwickelte er sich schnell zu einem Publikumsliebling, zuletzt geriet er aber zunehmend ins Hintertreffen. (dpa/mg)