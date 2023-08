Transfer-Überraschung: Torjäger Weghorst kehrt in die Bundesliga zurück

Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley steht Wout Weghorst vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Laut der „Bild“ wird der Stürmer zu der TSG 1899 Hoffenheim wechseln.

Der Niederländer, der noch bis 2025 an den Premier-League-Aufsteiger gebunden ist, soll für eine Saison ausgeliehen werden. Es wurde bereits eine Vereinbarung mit dem FC Burnley getroffen und der Transfer dürfte in Kürze bekannt gegeben werden. Die TSG war auf der Suche nach einem Ersatz für Angeifer Munas Dabbur, der in diesem Sommer zu Al Ahli Dubai gewechselt ist.

Von Sommer 2018 bis Januar 2022 war der heute 31-Jährige für den VfL Wolfsburg auf Torejagd gegangen und konnte in 118 Bundesliga-Spielen 59 Tore erzielen, dann folgte der Wechsel am Deadline Day für 17,5 Millionen Euro nach England zum FC Burnley.

Ausflug in die Premier League verlief für Wout Weghorst nicht wie erhofft

In der Premier-League konnte der Niederländer aber nicht an seine Tor-Quote aus Deutschland anknüpfen und steuerte für Burnley in 20 Partien lediglich zwei Tore und drei Vorlagen bei, derweil stieg der Klub am Saisonende ab.

Es folgte zunächst eine Leihe zu Besiktas Istanbul in die Türkei, wo er immerhin neun Tore in 17 Partien erzielen konnte. Seine Leihe wurde jedoch vorzeitig im vergangenen Januar beendet, um eine weitere Leihe zu Manchester United zu ermöglichen.

Aber auch unter Trainer und Landsmann Erik ten Hag konnte sich Weghorst in England nicht in den Vordergund spielen. In 31 Spielen war der Stümer nur an fünf Toren direkt beteiligt und konnte sich dementsprechend nicht für einen Stammplatz empfehlen.

Im Sommer kehrte er zum FC Burnley zurück und wechselt nun wohl zur TSG Hoffenheim, zurück in die Bundeliga.