Transfer-Offensive: Holt Eintracht Frankfurt zwei DFB-Stars?

Eintracht Frankfurt hat sich gerade noch für die Conference League qualifiziert, im nächsten Jahr wollen die Hessen wieder stärkere Akzente setzen. Deshalb sollen zwei neue Spieler an den Main gelockt werden.

Laut „Bild“ ist die Eintracht an Abwehrspieler Robin Koch dran. Der 26-Jährige spielt seit 2020 für Leeds United, könnte nach dem Abstieg aus der Premier League wegen einer Vertragsklausel wohl ohne Ablöse nach Frankfurt wechseln. Koch kennt sich aus seiner Zeit beim SC Freiburg auch bestens in der Bundesliga aus – doch er könnte auch auf der Insel bleiben. Angeblich ist auch Manchester United am achtmaligen DFB-Auswahlkicker dran.

Frankfurt will Robin Koch und Hertha-Talent Ngankam

Für den Sturm haben die Frankfurter offenbar ein Auge auf Jessic Ngankam geworfen. Der 22-Jährige ist mit Hertha BSC gerade in die Zweite Liga abgestiegen, soll die Berliner aber nach deren Willen zurück ins Oberhaus schießen.

Deshalb müsste die Eintracht für den 22-Jährigen, der für Deutschland bei der anstehenden U21-EM stürmen wird, wohl tief in die Tasche greifen. Ngankam ist noch zwei Jahre vertraglich an die Hertha gebunden.