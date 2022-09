Teure Trennung: Hertha BSC zahlt Ex-Coach Dardai Millionen-Abfindung

Bei Hertha BSC läuft die Aufarbeitung der vergangenen Saison auf Hochtouren. Die Berliner spielten eine schwache Runde und konnten sich erst über den Notausgang Relegation retten. Wie es bei Erfolgslosigkeit so häufig der Fall ist, entließen die Herthaner auch zwei Trainer. Neben Tayfun Korkut musste auch Vereinslegende Pal Dardai seinen Posten räumen. Nun wurde der unbefristete Vertrag des Ungars auch offiziell aufgelöst.

Laut „Bild“ erhält Dardai eine Millionenabfindung. Die Rede ist von einer Summe im niedrigen siebenstelligen Bereich. Hertha-Manager Fredi Bobic bestätigte die Vertragsauflösung: „Ja, ich kann bestätigen, dass wir uns mit beiden auf die Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt haben“ sagte der 50-jährige Geschäftsführer Sport. Bobic hatte auch die Ablösung Dardais durch Tayfun Korkut erwirkt.

Hertha: Dardai wegen schwachen Leistungen entlassen

Neben Dardais Vertrag wurde auch der Kontrakt von seinem Assistenztrainer Andreas „Zecke“ Neuendorf aufgelöst. Die beiden hatten bei der Hertha im Januar 2021 in ähnlich bedrohlicher Lage übernommen und den Klassenerhalt geschafft. Da es zur Folgesaison aber keine tabellarische Verbesserung gab, mussten Dardai und sein Co-Trainer Ende November des vergangenen Jahres den Verein verlassen. Die Abfindung von Neuendorf beläuft sich angeblich auf eine sechsstellige Summe.

Dardai hatte bereits von Februar 2015 bis Juni 2019 als Hertha-Trainer gearbeitet und den Verein dabei in die Europa League geführt. Zwischendurch war er zurück in den Nachwuchsbereich gegangen und trainierte dort die U19. In seiner zweiten Amtszeit kam der Rekordspieler bei Hertha auf einen Punkteschnitt von 1,23 Punkten pro Spiel.