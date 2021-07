Trainerbeben an Heiligabend: Bericht: Thomas Tuchel in Paris gefeuert!

Trainerbeben an Heiligabend! Der französische Spitzenklub Paris St. Germain hat offenbar seinen deutschen Übungsleiter Thomas Tuchel gefeuert. Das berichtete die „Bild“ zuerst.

Der 47-Jährige hatte den Serienmeister im Sommer 2018 übernommen und seitdem zu zwei Meisterschaften, einem Pokalsieg und ins Champions-League-Finale in diesem Jahr geführt. Letzteres wurde mit 0:1 gegen Bayern München verloren. In dieser Saison liegt PSG nach 17 Spieltagen mit einem Punkt Rückstand hinter Olympique Lyon und dem OSC Lille nur auf Rang drei.

Übernimmt Pochettino für Tuchel?

Noch am gestrigen Mittwochabend durfte Tuchel einen 4:0-Erfolg über Racing Straßburg feiern – nur einen Tag später ist für den gebürtigen Krumbacher Schluss an der Seine. Zuletzt hatten Gerüchte die Runde gemacht, nach denen der ehemalige BVB-Coach seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in Paris nicht verlängern wollen würde. Als Nachfolger Tuchels wird Mauricio Pochettino gehandelt, der seit seinem Aus bei den Tottenham Hotspur im November 2019 noch ohne neuen Verein ist.