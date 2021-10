Trainer-Hammer: Wolfsburg wirft van Bommel raus!

Aus nach nur neun Spielen: Der VfL Wolfsburg hat aufgrund der Talfahrt in der Bundesliga seinen Trainer Mark van Bommel entlassen.

Die Trennung vom früheren Bayern-Star verkündete der Verein am Sonntag, einen Tag nach dem 0:2 gegen den SC Freiburg. Es war die vierte Wolfsburger Liga-Niederlage in Serie – zu viel für den 44-jährigen Niederländer, dessen Arbeit in Wolfsburg schon schlecht begann.

Nach vierter Pleite: Wolfsburg schmeißt van Bommel raus

Sein Wechselfehler führte zum DFB-Pokal-Aus der „Wölfe“ beim Viertligisten Preußen Münster. Ein guter Start in die Bundesliga hatte van Bommel aber zunächst etwas Luft verschafft. Drei sieglose Spiele in der Champions League und die Pleitenserie in der Bundesliga haben nun aber für ein frühes Aus gesorgt.

Zusammenarbeit beendet – Der VfL Wolfsburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Mark van Bommel.#VfLWolfsburg pic.twitter.com/B4Pdmm6RU0 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 24, 2021

„Es gab unter dem Strich mehr trennende als verbindende Faktoren“, sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Die Überzeugung, in dieser Konstellation aus der sportlich schwierigen Situation herauszukommen und schnellstmöglich die Kehrtwende herbeizuführen, hat gefehlt.“

Van Bommel ist „überrascht und enttäuscht“ von seiner Entlassung beim VfL Wolfsburg

Van Bommel selbst, erst seit dem Sommer beim VfL, zeigte sich „überrascht und enttäuscht“ von der Entscheidung: „Weil ich überzeugt davon bin, dass wir es gemeinsam geschafft hätten, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Ich wünsche der Mannschaft, dass sie es schnell schafft, das Ruder wieder herumzureißen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Kimmich kickt ohne Impfung: Das halten die Kollegen davon

Über die Nachfolge wollen die Wolfsburger „zeitnah“ informieren.