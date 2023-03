Tragödie in England: Mann stirbt bei Schlägerei rivalisierender Fans

Bei einem Zusammenstoß rivalisierender Fußballfans am Samstag in Blackpool ist ein Fan des englischen Zweitligisten FC Blackpool so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus an den Folgen starb. Der Verein teilte am Montag mit, man sei „schockiert und traurig“ über den Tod des 55-jährigen Mannes. Die Details waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Nach BBC-Informationen war am Samstagabend nach Blackpools Heimspiel gegen den FC Burnley in der Nähe des Stadions Bloomfield Road eine Schlägerei unter Anhängern der beiden Teams ausgebrochen. Der inzwischen gestorbene Mann war danach mit schweren Kopfverletzungen vor einem Pub gefunden worden. Er wurde in eine Klinik gebracht, doch jegliche Hilfe kam zu spät. (dpa/lmm)