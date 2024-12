„Tragische Nachricht“: Fan stirbt bei Manchester-Derby

Während des Premier-League-Derbys zwischen Meister Manchester City und dem Lokalrivalen Manchester United ist es am Sonntag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Ein Zuschauer starb im Etihad-Stadion. Das teilte Man City am Montag in sozialen Medien mit.

Nach Informationen der Zeitung „Manchester Evening News“ war ein Mann auf der Tribüne kollabiert. Laut Augenzeugen versuchten Rettungskräfte vergeblich ihn wiederzubeleben.

„Manchester City ist sich der tragischen Nachricht bewusst, dass einer unserer Fans nach einem medizinischen Vorfall beim gestrigen Spiel gestorben ist“, schrieb der Gatsgeber auf X. „Die Gedanken aller im Klub sind in dieser unglaublich schweren Zeit bei der Familie und den Freunden.“

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday's match.



The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.