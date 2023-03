Tottenham feuert Trainer – kassiert Bayern jetzt Ablöse für Nagelsmann?

Wie geht es für Julian Nagelsmann nach der Freistellung beim FC Bayern weiter? Englischen Medienberichten zufolge steht der 35-Jährige bei Tottenham Hotspur derzeit hoch im Kurs. Der Trainerposten dort wurde gerade frei.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, will Spurs-Präsident Daniel Levy (61) mit dem 35-Jährigen über eine mögliche Verfügbarkeit sprechen. Laut einem Bericht von der „Times“ ist ein Gespräch mit Nagelsmann beschlossene Sache. Beide Seiten haben indes bereits 2019 Kontakt gehabt, Nagelsmann entschied sich damals noch für einen Verbleib in Leipzig.

Am Sonntagabend hatten sich die Spurs von Trainer Antonio Conte getrennt. Der hatte zuletzt seine Spieler nach einem 3:3 beim Tabellenletzten FC Southampton als „eigensüchtig“ bezeichnet und die Klubführung dafür kritisiert, bei sportlichen Misserfolgen die Trainer nach Belieben zu entlassen, statt etwas „an der Situation zu ändern“.

Tottenham-Präsident Levy reagierte prompt – mit der Entlassung. Wohl auch, weil er die Champions League Qualifikation in Gefahr sieht – aufgrund einer sportlich eher durchwachsenen Saison.

Nagelsmann nicht der einzige Kandidat für Conte-Nachfolge

Bis zum Ende der Saison wird vorerst Contes Co-Trainer Cristian Stellini den Trainerjob übernehmen. Als Tabellenvierter kämpfen die Spurs noch um die Teilnahme an der Champions League. Neben Nagelsmann werden aber weitere prominente Namen gehandelt, insbesondere Mauricio Pochettino genießt bei Tottenham einen hervorragenden Ruf. Der Argentinier hatte den Club zwischen 2014 und 2019 trainiert und dabei unter anderem ins Champions-League-Finale geführt. Pochettino wäre derzeit sofort verfügbar.

Immer wieder wird aber auch der Name von Frankfurts Oliver Glasner genannt. Der Österreicher genießt nach dem Gewinn der Europa League im vergangenen Jahr einen hervorragenden Ruf, in der Champions-League-Vorrunde war es auch zum Aufeinandertreffen zwischen den Spurs und der Eintracht gekommen. Glasner besitzt in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2024 und hatte sich zuletzt sehr unzufrieden mit den Auftritten seiner Mannschaft gezeigt. Ein weiterer Kandidat in Tottenham soll auch Luis Enrique sein, der nach der enttäuschenden WM mit Spanien als Nationalcoach aufgehört hatte.

Nagelsmann auch in Madrid im Gespräch

Nach dem „Erdbeben in München“ können sich spanische Medien aber auch eine Zukunft von Nagelsmann in Madrid vorstellen, „El Mundo Deportivo“ sieht ein „unerwartete Chance“ für Real. Der Hintergrund in diesem Fall: Carlo Ancelotti, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, wird als neuer Nationaltrainer Brasiliens gehandelt. Die Seleção wird derzeit von Ramon Menezes, der einst unter dem Namen Ramon Hubner für Bayer Leverkusen spielte, nur interimsweise betreut.

Wo auch immer es Nagelsmann nach dem Bayern-Aus hin verschlagen könnte, den Bayern käme ein Wechsel in der noch laufenden Saison auf jeden Fall entgegen. Laut „Bild“ würden die Bayern nämlich eine amtliche Ablöse kassieren, falls Nagelsmann frühzeitig einen neuen Trainerjob annimmt. Nagelsmanns Vertrag läuft offiziell noch bis 2026, der 35-Jährige ist derzeit nur freigestellt. (tie/dpa/sid)