„Totale Inkompetenz“: Neururer holt zum Rundumschlag bei Schalke aus

Trainer Peter Neururer hat nach der Entlassung von Thomas Reis massive Kritik an der Führung seines Ex-Klubs Schalke 04 geäußert. Weder Sportvorstand Peter Knäbel noch Sportdirektor Andre Hechelmann habe Reis in der Krise unterstützt oder die Mannschaft gemaßregelt, sagte der 68-Jährige bei Sky. „Von daher sehe ich den Verein im Augenblick als führungslos an“, so Neururer.

Reis sei „geopfert“ worden, sagte Neururer und wurde noch deutlicher: „Das ist das große Problem bei Schalke 04, dass im Augenblick die sportliche Führung, ob es Peter Knäbel ist oder ob es der Sportdirektor ist, totale Inkompetenz zeigt.“ Derzeit gebe Schalke ein schwaches Bild ab: „Dann schäme ich mich für meine Mitgliedschaft, zu der ich eigentlich zu 100 Prozent stehe.“

Neururer hatte Schalke von April 1989 bis November 1990 trainiert. Die Suche nach einem neuen Coach werde nicht einfacher, glaubt er: „Welcher Trainer ist dazu bereit? Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt die Weiterentwicklung oder der nächste Schritt in der Karriere.“