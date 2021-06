Torgefährlicher Teenager: Gladbach und BVB kämpfen um dieses Griechen-Talent

Marco Rose hatte den Gladbach-Fans versprochen, keinen seiner Spieler mit zu Borussia Dortmund zu nehmen, als bekannt wurde, dass Rose nach der Saison von Gladbach zum BVB wechselt. Doch nun bemühen sich plötzlich beide Vereine um denselben Spieler. Denn beide Borussen wollen den Griechen Christos Tzolis von PAOK Thessaloniki verpflichten.

Der 19-jährige Flügelstürmer sorgt aktuell in Europa für Furore und dürfte wohl nicht nur auf den Listen der beiden deutschen Klubs stehen. Mit 16 Toren und zehn Vorlagen in 38 Spielen ist der junge Linksaußen der torgefährlichste Teenager in Europas ersten Ligen.

Gladbach und Dortmund wollen Tzolis von PAOK verpflichten

Der Noch-Arbeitgeber von Marco Rose und sein zukünftiger Klub kommen sich nun erneut in die Quere, nachdem bereits der Wechsel von Rose von Gladbach zu Dortmund für Aufsehen sorgte. Beide Klubs wollen mit einer möglichen Verpflichtung Tzolis’ potenzielle Abgänge im Sommer ersetzen.

Ersetzt werden sollen dabei die möglichen Abgänger Marcus Thuram von Gladbach und Jadon Sancho von Dortmund. Thuram hat bei den Fohlen eine enorme Entwicklung gemacht und sich in den Fokus einiger größerer Klubs gespielt. Für den Sommer hat der Franzose eine Klausel in seinem Vertrag, mit der er den Verein für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro verlassen kann.

Borussen-Klubs buhlen um Griechen-Talent: Tzolis Wunschspieler von Gladbach und Dortmund

Beim BVB wird Jadon Sancho immer wieder mit einer Rückkehr in die englische Premier League gebracht. Topklubs wie Manchester United sollen sich immer wieder um den 20-Jährigen bemühen.

Tzolis ist aktuell das wertvollste Talent der griechischen Liga und besitzt bei PAOK noch einen Vertrag bis 2024. Die „Bild“-Zeitung berichtete von dem Interesse der Gladbacher und Dortmunder und sprach von einer Ablöse in Höhe von über 15 Millionen Euro. Damit würde Tzolis zum teuersten Abgang der PAOK-Geschichte werden.