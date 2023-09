Leverkusen-Gala dank Boniface – auch Stuttgart mit fünf Treffern

Der dritte Spieltag der Bundesliga hat für ordentlich Spektakel gesorgt. In jedem Spiel am Samstagnachmittag sind mindestens vier Tore gefallen. Leverkusen und Stuttgart feierten dabei deutliche Siege.

Bayer Leverkusen hat mit dem dritten Sieg im dritten Spiel seine beeindruckende Frühform in der Bundesliga unterstrichen. Das Team von Trainer Xabi Alonso setzte sich am Samstag zu Hause gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 mit 5:1 (1:1) durch und kletterte zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz eins.

Der VfL Wolfsburg ließ dagegen beim 1:3 (1:1) bei der TSG Hoffenheim erstmals Punkte liegen. Auch der SC Freiburg kassierte durch das überraschend klare 0:5 (0:3) beim VfB Stuttgart seine erste Saisonniederlage. Der FC Augsburg und der VfL Bochum trennten sich 2:2 (1:1).

Neuzugang Boniface überragt bei Leverkusen-Gala

Leverkusen ging nach einem Konter durch Neuzugang Victor Boniface (21. Minute) in Führung, doch Außenseiter Darmstadt antwortete nur vier Minuten später mit dem Ausgleich durch Oscar Vilhelmsson. Der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios (49.), erneut Boniface (61.), Jonas Hofmann (67.) und Adam Hlozek (83.) sorgten für die Entscheidung.

Boniface wird immer mehr zum Schrecken für die gegnerischen Abwehrreihen. Der 22-jährige Nigerianer war einmal mehr als Doppelpacker der Wegbereiter für einen klaren Erfolg von Bayer. „Er bringt Körperlichkeit mit und ist schwer zu verteidigen“, lobte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bei Sky den neuen Bayer-Torjäger, der nach drei Spielen schon vier Treffer auf dem Konto hat.

Für die Hoffenheimer konnte der Ex-Wolfsburger John Anthony Brooks (45.+2) die VfL-Führung durch Tiago Tomas (36.) noch vor dem Seitenwechsel ausgleichen. Die Treffer von Maximilian Beier (60.) und Robert Skov (75.) drehten die Partie schließlich komplett.

Führich und Guirassy treffen doppelt für den VfB

In Stuttgart ging der VfB durch Chris Führich (8.) und einen Doppelschlag von Torjäger Serhou Guirassy (17. und 19.) früh mit 3:0 in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich Freiburg defensiv anfällig und kassierte weitere Gegentreffer durch Führich (62.) und Enzo Millot (75.).

Das könnte Sie auch interessieren: Werder Bremen feiert bei Sieg gegen Mainz einen Hamburger Jung

In Augsburg brachten Dion Beljo (36.) und Ermedin Demirovic (62.) die Gastgeber jeweils in Führung, doch Takuma Asano (45.+3 und 64.) gelang jeweils der Ausgleich für Bochum. (dpa/ps)