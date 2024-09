Tor verpasst! Stromausfall legt Sky-Übertragung von Zweitliga-Spektakel lahm

Im Spiel von Schalke 04 gegen Darmstadt 98 fällt kurzzeitig der Strom aus. Für die TV-Zuschauer hat das Folgen.

Wegen eines Stromausfalls im Schalker Stadion haben die TV-Zuschauer beim übertragenden Sender Sky ein Tor des FC Schalke 04 gegen Darmstadt 98 verpasst.

Sky kann Tor von Schalke 04 wegen Stromausfall nicht zeigen

„Auf Schalke gab es einen Stromausfall, auch das Flutlicht fiel aus. Das dritte Tor fiel, als das Licht wieder funktionierte, Kameras und die damit zusammenhängende Übertragung liefen noch nicht. Wir bitten den Ausfall zu entschuldigen. Danke“, schrieb Sky auf der Plattform X.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Gerüchten um Wagner als neuen TSG-Trainer: So reagiert Matarazzo

Ron Schallenberg hatte in der 39. Minute das zwischenzeitliche 3:0 für Schalke erzielt. Noch vor der Pause verkürzte Fraser Hornby (45.+5), in der zweiten Hälfte stellte Isac Lidberg mit einem Dreierpack (56., 76., 87.) auf 4:3 und das Spiel damit komplett auf den Kopf, das 2:3 wurde dabei aufgrund versagender Technik ebenfalls nicht übertragen. In der 97. Minute setzte Sergio Lopez mit dem 5:3 den Schlusspunkt. (kk/dpa)