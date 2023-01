Tor-Premiere für BVB-Star! Dortmund siegt und rückt heran an die Bayern

Drei Spiele, drei Siege. Das Bundesliga-Jahr 2023 läuft für Borussia Dortmund weiterhin tadellos, der BVB gewann am Sonntagabend mit 2:0 bei Bayer Leverkusen und steht damit erstmals seit Wochen wieder auf einem Champions-League-Platz. Und plötzlich sind es nur noch drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus München.

1:1, 1:1, 1:1 – so lauteten die Ergebnisse des FC Bayern im neuen Jahr bisher. 4:3, 2:1, 2:0 – so lauten jene der Dortmunder. Dass der Sieg in Leverkusen bei reiner Betrachtung des Ergebnisses der souveränste sein würde, hätten wohl die wenigsten Fans erwartet. Zumal auch die Werkself ihre beiden ersten Spiele in 2023 gewonnen hatte und unter Trainer Xabi Alonso zuhause bisher 13 von 15 möglichen Punkten geholt hatte.

Bundesliga: Dortmund schlägt Bayer Leverkusen mit 2:0

Nun also die erste Heimpleite unter dem spanischen Chefcoach, dessen Team in der Anfangsphase das Kommando übernahm. Moussa Diaby hatte die beste Chance, scheiterte aber am glänzend parierenden BVB-Keeper Gregor Kobel (16.). Dortmund wurde besser – und machte es auch vor dem Tor besser: Der erstmals in die Startelf berufene Sebastian Haller ließ eine Flanke von Julian Brandt clever durch und Karim Adeyemi vollendete ins rechte Eck. Der erste Bundesligatreffer des 21-jährigen WM-Fahrers (33.).

Anders als in so manch anderem Spiel machte sich der BVB das Leben auch in Durchgang zwei nicht selber schwer. Und wenn die Leverkusener mal durchkamen, hatten sie ja noch einen drinstehen, der erneut gegen Diaby (48./76.) und auch gegen Amine Adli (57.) stark parierte: Gregor Kobel. Aus sicherer Entfernung konnte der Schweizer dann beobachten, wie seine Mannen das 2:0 erzwangen: Eine Flanke von Marius Wolf sprang ans Schienbein von Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba – und von dort aus ins Tor (53.).

BVB-Kapitän Marco Reus feiert Comeback nach Verletzung

Der erneut enorm präsente Jude Bellingham vergab per Kopf die frühe Entscheidung (75.), doch es reichte auch so für die diesmal sehr clever agierenden Dortmunder. „Wir wussten, dass es ein richtungsweisendes Spiel wird. Alle anderen haben gewonnen – außer Bayern München. Insofern war der Sieg sehr wichtig“, bilanzierte Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN. „Es war nicht einfach heute, das wussten wir. Aber wir haben uns gewehrt.“

Schöner Randaspekt: Kapitän Marco Reus feierte in der Schlussphase sein Comeback nach langer Verletzungspause, wurde nach 85 Minuten eingewechselt.