„Sie wissen, was passiert ist“: Altonas Doege rächt sich an Ex-Klub Dassendorf

Er werde „brennen“ im Oberliga-Topspiel gegen sein Ex-Klub, hatte Oliver Doege von Altona 93 der MOPO vorab gesagt – und das tat der 30-jährige Mittelfeld-Akteur dann auch.

In der 7. Minute war es Doege persönlich, der den Spitzenreiter in Führung brachte. Ausgelassen jubelte er vor der gegnerischen Bank. „Die meisten Spieler von Dassendorf wissen, was in der letzten Saison passiert ist. Das Spiel war mir persönlich sehr wichtig. Die drei Punkte wollte ich unbedingt mitnehmen“, sagte er im Anschluss gegenüber „fussifreunde.de“. „Der persönliche Jackpot war natürlich, dass ich auch noch ein Tor geschossen habe.“

Oberliga Hamburg: Altona 93 gewinnt Topspiel gegen Dassendorf

Nach dem Augleich durch Ex-HSV-Profi Martin Harnik (63.) war es dann Rasmus Tobinski, der das Topspiel spät (86.) für den Hamburger Meister entschied. Doege: „Dass wir noch das Siegtor machen, hätte ich ehrlicherweise nicht geglaubt, weil Dassendorf überwiegend den Ball hatte. Aber Rasmus hat uns gerettet.“

Der AFC hat als Tabellenführer nun 39 Punkte auf dem Konto, es folgen der ETV (34) und Dassendorf (32).