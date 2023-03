Topklub hat Interesse: Kehrt Tuchel in die Premier League zurück?

Nachdem Thomas Tuchel im September vergangenen Jahres beim FC Chelsea überraschend entlassen wurde, sucht der 49-Jährige noch immer einen neuen Trainer-Job. Erst kürzlich war Tuchel mit Inter Mailand in Verbindung gebracht worden – der italienische Top-Klub scheint allerdings nicht der einzige Interessent an einer Verpflichtung Tuchels zu sein. Nun könnte es sogar zu einem Premier-League-Comeback kommen.

Laut „Bild“ berichten verschieden englischsprachige Medien, dass Tuchel bei Tottenham Hotspur im Gespräch sei. Er soll dort den derzeitigen Trainer Antonio Conte beerben, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und aufgrund von durchwachsenen Ergebnissen und dem frühen Champions–League-Aus der Spurs nicht verlängert werden soll.

Trainiert Thomas Tuchel bald Tottenham Hotspur?

Neben Tuchel ist wohl auch der ehemalige Spurs-Trainer Mauricio Pochettino (51) ein Kandidat für die Nachfolge von Conte. Allerdings sei der Vorstandsvorsitzende von Tottenham, Daniel Levy, nicht der größte Fan des Argentiniers, heißt es in dem Bericht weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: „Katastrophale Entwicklung“: Union-Präsident übt heftige Kritik an UEFA

Tuchel gewann mit dem FC Chelsea 2021 die Champions League. In der Vergangenheit soll er bereits Sympathien für die Spurs geäußert haben. Es könnte also womöglich schon in der nächsten Saison ein Wiedersehen mit seinem Londoner Ex-Klub bevorstehen – diesmal mit ihm als Trainer von Tottenham Hotspur.