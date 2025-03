Top-Trainer legt sich fest: Dieser Deutsche wird „der beste Spieler der Welt“

Eindhovens Trainer Peter Bosz traut seinem ehemaligen Schützling Florian Wirtz ganz Großes zu. „Weil Flo so fußballintelligent ist, wird er sich in den nächsten Jahren immer weiter steigern. Schon jetzt in so jungen Jahren hat er ein unglaubliches Niveau. Deshalb denke ich, dass er seinen Traum, der beste Spieler der Welt zu werden, erreichen wird. Eines Tages wird er der beste Spieler der Welt sein, da bin ich mir sicher“, sagte Bosz dem „Kicker“.

Unter Bosz hatte Wirtz 2020 bei Bayer Leverkusen sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Der heute 21-Jährige sei „das größte Talent, das ich je trainiert habe“, betonte der 61-Jährige. Beim ersten Gespräch habe er Wirtz gefragt, was sein Ziel sei. „Und ich habe erwartet, dass er sagt, er hoffe, mal in der 1. Mannschaft von Leverkusen zu spielen. Oder dass er vielleicht sagt, dass er mal Nationalspieler werden wolle. Aber das hat er nicht gesagt. Flo meinte: Ich will der beste Spieler der Welt werden. Damals war er 16“, so Bosz.

Bosz: Wirtz hat schon mit 16 Jahren keinen Ball verloren

Wirtz habe im Training schon als 16-Jähriger „gar keinen Ball verloren, wirklich keinen. Da habe ich gewusst: Er ist etwas Besonderes“, sagte der Niederländer. Er habe ihm „nicht viel sagen müssen. Er hat gesagt, er will der beste Spieler der Welt werden, und das habe ich im Training gesehen“.

Beim Thema Florian Wirtz kommen Fußballexperten immer nur ins Schwärmen. imago/Jan Huebner Beim Thema Florian Wirtz kommen Fußballexperten immer nur ins Schwärmen.

Einen Vergleich zu Superstar Lionel Messi wollte Bosz aber nicht ziehen: „Ich mag es nicht, Spieler miteinander zu vergleichen. Es gibt nur einen Lionel Messi, es gibt nur einen Kylian Mbappé, aber es gibt auch nur einen Florian Wirtz. Und wenn dieser Florian Wirtz sich weiterhin entwickelt, wird man sich nachher bei den nächsten großen Talenten fragen, ob sie vielleicht mal so gut werden wie Florian Wirtz.“

Auch Reiner Calmund schwärmt von Florian Wirtz

Zuletzt hatte schon Leverkusens langjähriger Manager Reiner Calmund Wirtz auf eine Ebene mit den Größten der deutschen Fußball-Geschichte gestellt. Der Jungstar gehöre „in die Kategorie von Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus“, sagte Calmund der „Sport Bild“. Wirtz sei „eines der größten Talente, das Deutschland je hervorgebracht hat“. Der Nationalspieler sei „ein Weltstar“.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach ekelhafter Aktion seines Gegners: Darts-Star Littler liefert Sensations-Match

Selbst Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte Wirtz vergangene Woche vor dem Achtelfinal-Duell in der Champions League zwischen dem Rekordmeister und der Werkself am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) als „besten Spieler in Deutschland“ bezeichnet. Die Bayern würden das Ausnahmetalent gerne verpflichten. (sid/mb)