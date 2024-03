Top-Quote: So viele Fans sahen den deutschen Triumph in Frankreich

Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft im EM-Jahr gegen Frankreich hat eine Top-TV-Quote erzielt. Nach Angaben der AGF Videoforschung sahen am Samstagabend 10,121 Millionen Zuschauer im ZDF den starken Auftritt des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim 2:0 gegen den WM-Zweiten in Lyon.

Der Marktanteil lag damit bei 39,1 Prozent. Die Übertragung erreichte damit den bisher besten TV-Wert für eine Sportsendung in diesem Jahr.

Gegner Frankreich sorgt regelmäßig für viele TV-Zuschauer

Im vergangenen Jahr war ebenfalls ein Länderspiel gegen Frankreich auf eine Spitzenquote gekommen. Das einmalige Comeback von Rudi Völler als DFB-Teamchef beim 2:1 am 12. September 2023 in Dortmund hatten in der ARD damals sogar 10,369 Millionen Menschen gesehen. Der Marktanteil betrug mehr als 42 Prozent. Es war der zweitbeste Fernseh-Wert für eine Sportübertragung 2023.

Der nächste Fußball-Klassiker der deutschen Mannschaft am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Frankfurt/Main gegen die Niederlande wird bei RTL gezeigt.